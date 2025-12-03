Tchad : atelier de renforcement des capacités sur la durabilité environnementale et sociale

Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé ce mercredi 3 décembre 2025, un atelier de renforcement des capacités destiné aux acteurs nationaux et locaux.



Cet atelier vise à intégrer de manière systématique et efficace les normes de durabilité environnementale et sociale de ces acteurs dans leurs interventions. L'atelier s'est ouvert à N'Djamena, à l'hôtel de l'amitié. Dans son allocution, la représentante de l'UNICEF, Halimé Lawal, a souligné l'importance de cette initiative.



Elle a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des délégations provinciales, ainsi que des partenaires de mise en œuvre, tels que les ONG, associations et organisations communautaires, qui jouent un rôle crucial dans l'opérationnalisation des interventions sur le terrain.



Dans son discours d'ouverture, le directeur général adjoint (DGA) du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Ahmat Mahamat Haggar, a insisté sur le fait que le développement durable est une nécessité impérieuse face aux défis croissants du changement climatique. Il a rappelé aux participants les enjeux liés à la dégradation des écosystèmes et aux inégalités sociales, affirmant que la capacité d'intégrer ces normes de durabilité est essentielle pour renforcer la résilience au Tchad.



Le DGA a également mis en avant la collaboration exemplaire entre le ministère et l'UNICEF, soulignant que la protection de l'environnement et la promotion des droits de l'enfant sont intrinsèquement liées. Il a salué l'initiative de l'UNICEF d'intégrer systématiquement la durabilité environnementale et sociale dans toutes ses interventions au Tchad, en accord avec la vision du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et les priorités nationales énoncées dans le Plan National de Développement (PND).



Ahmat Mahamat Haggar a précisé que cet atelier ne doit pas se limiter à la théorie. « Il est conçu pour être un levier d'action concret », a-t-il affirmé. Il a ajouté que pendant les deux jours de l'atelier, les participants auront l'occasion de partager leurs connaissances et expériences sur l'application des normes environnementales et sociales, de renforcer leurs compétences pratiques pour identifier, évaluer et atténuer les risques environnementaux et sociaux, ainsi que de développer des outils pratiques pour une mise en œuvre efficace et inclusive des programmes et projets.



Enfin, le DGA a encouragé les participants à s'engager activement dans les discussions, à partager leurs expériences, et à contribuer efficacement au succès de cette initiative essentielle pour l'avenir du Tchad.