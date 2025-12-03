Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : atelier de renforcement des capacités sur la durabilité environnementale et sociale


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 3 Décembre 2025



Tchad : atelier de renforcement des capacités sur la durabilité environnementale et sociale
Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en collaboration avec l'UNICEF, a lancé ce mercredi 3 décembre 2025, un atelier de renforcement des capacités destiné aux acteurs nationaux et locaux.

Cet atelier vise à intégrer de manière systématique et efficace les normes de durabilité environnementale et sociale de ces acteurs dans leurs interventions. L'atelier s'est ouvert à N'Djamena, à l'hôtel de l'amitié. Dans son allocution, la représentante de l'UNICEF, Halimé Lawal, a souligné l'importance de cette initiative.

Elle a déclaré que cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des délégations provinciales, ainsi que des partenaires de mise en œuvre, tels que les ONG, associations et organisations communautaires, qui jouent un rôle crucial dans l'opérationnalisation des interventions sur le terrain.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général adjoint (DGA) du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Ahmat Mahamat Haggar, a insisté sur le fait que le développement durable est une nécessité impérieuse face aux défis croissants du changement climatique. Il a rappelé aux participants les enjeux liés à la dégradation des écosystèmes et aux inégalités sociales, affirmant que la capacité d'intégrer ces normes de durabilité est essentielle pour renforcer la résilience au Tchad.

Le DGA a également mis en avant la collaboration exemplaire entre le ministère et l'UNICEF, soulignant que la protection de l'environnement et la promotion des droits de l'enfant sont intrinsèquement liées. Il a salué l'initiative de l'UNICEF d'intégrer systématiquement la durabilité environnementale et sociale dans toutes ses interventions au Tchad, en accord avec la vision du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et les priorités nationales énoncées dans le Plan National de Développement (PND).

Ahmat Mahamat Haggar a précisé que cet atelier ne doit pas se limiter à la théorie. « Il est conçu pour être un levier d'action concret », a-t-il affirmé. Il a ajouté que pendant les deux jours de l'atelier, les participants auront l'occasion de partager leurs connaissances et expériences sur l'application des normes environnementales et sociales, de renforcer leurs compétences pratiques pour identifier, évaluer et atténuer les risques environnementaux et sociaux, ainsi que de développer des outils pratiques pour une mise en œuvre efficace et inclusive des programmes et projets.

Enfin, le DGA a encouragé les participants à s'engager activement dans les discussions, à partager leurs expériences, et à contribuer efficacement au succès de cette initiative essentielle pour l'avenir du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/12/2025

Tchad : célébration de la Journée Internationale des Volontaires

Tchad : célébration de la Journée Internationale des Volontaires

Tchad : forte mobilisation à Massakory pour la commémoration du 1er décembre Tchad : forte mobilisation à Massakory pour la commémoration du 1er décembre 02/12/2025

Populaires

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales

02/12/2025

Cameroun : la BAD accorde une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros pour soutenir les entreprises

02/12/2025

Urgence climatique et sanitaire : implications stratégiques du Plan d’action de Belém pour les pays vulnérables

02/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter