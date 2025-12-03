Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Guéra, campagne nationale de lutte contre la cécité


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 3 Décembre 2025



Depuis le 15 novembre dernier, le district sanitaire du Guéra mène une vaste campagne de consultation oculaire, dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité.

Cette initiative sanitaire d'envergure offrant un accès gratuit aux soins oculaires pour les populations les plus vulnérables. Selon le Major Seid Moussa, surveillant au district sanitaire du Guéra, cette campagne vise plusieurs objectifs essentiels.  « L'objectif principal est de dépister et de traiter les maladies oculaires qui peuvent conduire à la cécité si elles ne sont pas prises en charge à temps », explique-t-il.

La campagne cible particulièrement les pathologies oculaires courantes telles que la cataracte, le trachome, les infections oculaires et les troubles de la réfraction. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de santé publique visant à réduire significativement les cas de cécité évitable au Tchad.


