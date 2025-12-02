Alwihda Info
TCHAD

Tchad : célébration de la Journée Internationale des Volontaires


Par Achta Mahamat - 2 Décembre 2025



Tchad : célébration de la Journée Internationale des Volontaires
L’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T), sous l’égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, a organisé une série d’activités pour marquer la Journée Internationale des Volontaires (JIV), autour du thème : « Chaque Contribution Compte ».

Le programme comprend une opération de salubrité, une sensibilisation communautaire et une séance de don de sang, mettant en avant le volontariat et l’innovation sociale comme leviers du développement du Tchad.

M. Harane Sougour déclare, à l’occasion de la Journée Internationale du Volontariat, qu’ils se sont rendus à l’hôpital Mérù pour mener une action essentielle. Il souligne que « les volontaires sont là pour rappeler que le service à la communauté commence pour le bien de l’humanité et pour la santé. Le travail accompli n’est pas une question de grands discours, mais un geste simple, efficace et visible. »

Enfin, a rappelé que l’ANVOL-T est déterminée à faire du volontariat un levier de développement et un moteur de cohésion sociale.


