Tchad : ANVOL-T lance une campagne nationale de sensibilisation à l’Université Roi Fayçal et à HEC Tchad

L’Université Roi Fayçal et HEC Tchad ont accueilli, ce 3 décembre 2025, le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation communautaire initiée par l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T).



L’initiative vise à promouvoir la culture du volontariat chez les jeunes et à encourager l’engagement citoyen à travers des programmes innovants.



Présentation de l’Agence

L’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T) est l’organisme chargé de la mise en œuvre du service civique national de participation au développement.



Placée sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ANVOL-T est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Elle est instituée par la Loi n°044/PR/2019 du 31 décembre 2019 portant institution d’un Corps de Volontaires Nationaux au Tchad, et créée par le Décret n°2414/PR/MIS/2020 du 23 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad.



Vision de l’ANVOL-T

Répondre aux aspirations croissantes de la jeunesse tchadienne en matière d’engagement. Le volontariat national contribue à la formation de jeunes engagés, dynamiques et intègres, en vue de bâtir un Tchad solidaire et émergent à l’horizon 2030.



Objectif principal

Mobiliser les énergies pour le développement culturel du pays et promouvoir le sentiment national, la tolérance, l’esprit civique, la dignité du travail, l’intérêt général et la paix.



Domaines d’intervention

Selon le décret n°2414/PR/MIS/2020 du 23 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANVOL-T, l’Agence intervient dans les domaines d’intérêt national et communautaire suivants : Le soutien à l’éducation, au développement rural et à la santé ; la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) ; la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle ; la consolidation de la solidarité et de l’intégration nationale ; la formation au secourisme, à la protection civile et humanitaire ; la sensibilisation à la protection de l’environnement ; le développement des aptitudes à la formation professionnelle en lien avec l’emploi et l’auto-emploi ; la réalisation de travaux d’intérêt général dans les domaines d’activités du secteur public ou privé.

