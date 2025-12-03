Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ANVOL-T lance une campagne nationale de sensibilisation à l’Université Roi Fayçal et à HEC Tchad


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 3 Décembre 2025



Tchad : ANVOL-T lance une campagne nationale de sensibilisation à l’Université Roi Fayçal et à HEC Tchad
L’Université Roi Fayçal et HEC Tchad ont accueilli, ce 3 décembre 2025, le lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation communautaire initiée par l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T).

L’initiative vise à promouvoir la culture du volontariat chez les jeunes et à encourager l’engagement citoyen à travers des programmes innovants.

Présentation de l’Agence
L’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T) est l’organisme chargé de la mise en œuvre du service civique national de participation au développement.

Placée sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ANVOL-T est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. Elle est instituée par la Loi n°044/PR/2019 du 31 décembre 2019 portant institution d’un Corps de Volontaires Nationaux au Tchad, et créée par le Décret n°2414/PR/MIS/2020 du 23 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad.

Vision de l’ANVOL-T
Répondre aux aspirations croissantes de la jeunesse tchadienne en matière d’engagement. Le volontariat national contribue à la formation de jeunes engagés, dynamiques et intègres, en vue de bâtir un Tchad solidaire et émergent à l’horizon 2030.

Objectif principal
Mobiliser les énergies pour le développement culturel du pays et promouvoir le sentiment national, la tolérance, l’esprit civique, la dignité du travail, l’intérêt général et la paix.

Domaines d’intervention
Selon le décret n°2414/PR/MIS/2020 du 23 novembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANVOL-T, l’Agence intervient dans les domaines d’intérêt national et communautaire suivants : Le soutien à l’éducation, au développement rural et à la santé ; la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) ; la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle ; la consolidation de la solidarité et de l’intégration nationale ; la formation au secourisme, à la protection civile et humanitaire ; la sensibilisation à la protection de l’environnement ; le développement des aptitudes à la formation professionnelle en lien avec l’emploi et l’auto-emploi ; la réalisation de travaux d’intérêt général dans les domaines d’activités du secteur public ou privé.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/12/2025

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales

Tchad : l’ONG Zonal organise un atelier à Sarh sur la gouvernance locale Tchad : l’ONG Zonal organise un atelier à Sarh sur la gouvernance locale 02/12/2025

Populaires

Cameroun : la BAD accorde une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros pour soutenir les entreprises

02/12/2025

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales

02/12/2025

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

02/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter