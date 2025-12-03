Tchad : Sarh se mobilise pour la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite

A l’approche du lancement de la campagne de vaccination, Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari se prépare activement pour sensibiliser les parents à protéger leurs progénitures.



Ce 2 décembre 2025, le chef traditionnel de Sarh Urbain, Mahamat Moussa Bézo, a organisé une rencontre au Palais de Conciliation avec les chefs des différentes communautés, les responsables de la délégation sanitaire du Moyen Chari et les partenaires techniques et financiers pour des solutions stratégiques, centrées sur la sensibilisation et la prévention des maladies infantiles évitables.



Lors de cette rencontre, Mahamat Moussa Bézo a rappelé que la santé des enfants doit rester au centre des priorités des plus hautes autorités du pays. Il a insisté sur l’importance d’une mobilisation collective pour freiner la propagation de la rougeole et de la poliomyélite, deux maladies potentiellement mortelles, mais totalement évitables grâce à la vaccination.



Le chef traditionnel de Sarh Urbain a également invité les leaders communautaires et religieux à intensifier la sensibilisation dans leurs quartiers et carrés, ainsi que les lieux des cultes, tout en encourageant les familles à faciliter le passage des équipes de vaccination qui passeront de porte-à-porte.



Le délégué provincial de la Santé publique et de la Pprévention, Dr Mekonyo Kolmian, a rappelé la forte contagiosité et la dangerosité de ces maladies, soulignant que la réussite de la campagne dépend de l’implication directe des communautés. « Pour éradiquer la rougeole et la poliomyélite de nos frontières, chaque ménage doit être touché », a-t-il conclu.



La réunion s’est terminée par une séance d’échanges avec les responsables sanitaires, permettant de répondre aux questions des leaders, et de lever les derniers points d’ombre avant le début officiel de cette campagne.