Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Sarh se mobilise pour la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 3 Décembre 2025



Tchad : Sarh se mobilise pour la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite
A l’approche du lancement de la campagne de vaccination, Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari se prépare activement pour sensibiliser les parents à protéger leurs progénitures.

Ce 2 décembre 2025, le chef traditionnel de Sarh Urbain, Mahamat Moussa Bézo, a organisé une rencontre au Palais de Conciliation avec les chefs des différentes communautés, les responsables de la délégation sanitaire du Moyen Chari et les partenaires techniques et financiers pour des solutions stratégiques, centrées sur la sensibilisation et la prévention des maladies infantiles évitables.

Lors de cette rencontre, Mahamat Moussa Bézo a rappelé que la santé des enfants doit rester au centre des priorités des plus hautes autorités du pays. Il a insisté sur l’importance d’une mobilisation collective pour freiner la propagation de la rougeole et de la poliomyélite, deux maladies potentiellement mortelles, mais totalement évitables grâce à la vaccination.

Le chef traditionnel de Sarh Urbain a également invité les leaders communautaires et religieux à intensifier la sensibilisation dans leurs quartiers et carrés, ainsi que les lieux des cultes, tout en encourageant les familles à faciliter le passage des équipes de vaccination qui passeront de porte-à-porte.

Le délégué provincial de la Santé publique et de la Pprévention, Dr Mekonyo Kolmian, a rappelé la forte contagiosité et la dangerosité de ces maladies, soulignant que la réussite de la campagne dépend de l’implication directe des communautés. « Pour éradiquer la rougeole et la poliomyélite de nos frontières, chaque ménage doit être touché », a-t-il conclu.

La réunion s’est terminée par une séance d’échanges avec les responsables sanitaires, permettant de répondre aux questions des leaders, et de lever les derniers points d’ombre avant le début officiel de cette campagne.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/12/2025

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales 02/12/2025

Populaires

Tchad : ​l'ONAPE lance une formation destinée aux conseillers emploi pour renforcer leurs capacités

02/12/2025

Cameroun : lancement officiel de la 2ème édition des Olympiades du Marché Financier d’Afrique Centrale

02/12/2025

Incident aérien au Soudan du Sud : un homme armé force un avion humanitaire à se dérouter

02/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/12/2025 - Mariam Marouf

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

الفقر والبطالة في تشاد: شبابٌ يكافح من أجل الأمل والمستقبل

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter