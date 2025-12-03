RDC : le président Tshisekedi à Washington pour la signature de l'accord de paix avec le Rwanda

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Washington aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, destiné à mettre fin à la guerre à l'Est du pays, à répondre aux attentes de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et de toutes les localités martyrisées par la guerre.



Une rencontre tripartite est prévue ce jeudi 4 décembre à la Maison Blanche entre les présidents Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame.