Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

RDC : le président Tshisekedi à Washington pour la signature de l'accord de paix avec le Rwanda


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Décembre 2025



RDC : le président Tshisekedi à Washington pour la signature de l'accord de paix avec le Rwanda
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Washington aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, destiné à mettre fin à la guerre à l'Est du pays, à répondre aux attentes de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et de toutes les localités martyrisées par la guerre.

Une rencontre tripartite est prévue ce jeudi 4 décembre à la Maison Blanche entre les présidents Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/12/2025

Tchad : l’ONG Zonal organise un atelier à Sarh sur la gouvernance locale

Tchad : l’ONG Zonal organise un atelier à Sarh sur la gouvernance locale

Tchad : célébration de la Journée Internationale des Volontaires Tchad : célébration de la Journée Internationale des Volontaires 02/12/2025

Populaires

Cameroun : la BAD accorde une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros pour soutenir les entreprises

02/12/2025

Tchad : Goz-Beïda accueille un cadre d’échanges entre réfugiés, retournés et communautés locales

02/12/2025

Urgence climatique et sanitaire : implications stratégiques du Plan d’action de Belém pour les pays vulnérables

02/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter