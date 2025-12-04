Tchad : à Abéché, le rideau se referme sur les travaux du Bootcamp sur la résilience communautaire

Consacré à la planification communautaire participative (PCP) et aux technologies de création d’actifs, le Bootcamp a officiellement pris fin le 03 décembre 2025, après dix jours d’intenses travaux menés tant en milieu rural qu’urbain.



La cérémonie de clôture s’est tenue au Grand Hôtel d’Abéché, présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui.



Dans son allocution, le point focal du Réseau des Universités du Sahel pour la Résilience (REUNIR), Dr Hamadou Abba, a salué le succès de ce programme de renforcement de capacités. Selon lui, ce Bootcamp a permis de doter les participants des outils de planification communautaire participative et des approches de création d’actifs favorables à la résilience.



Il a souligné la volonté du réseau REUNIR de répliquer cette expérience dans d’autres zones. Le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM), Ramazani Karabta, a pour sa part, assuré que les activités issues de ce Bootcamp feront l’objet d’une institutionnalisation au sein de l’organisation.



Prenant la parole, le président de l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA), Dr Mahamat Ali Moustapha, a affiché l’ambition académique de son institution. Il a annoncé la volonté de développer un programme doctoral dédié à la résilience des systèmes agro-écologiques, aux dynamiques communautaires, et à l’adaptation aux changements climatiques.



En procédant à la clôture des travaux, le secrétaire général du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a exprimé sa gratitude envers REUNIR, le PAM à travers son Académie LARA, l’UNABA, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers ayant contribué à la réussite de l’événement.



« En continuant à former, sensibiliser et impliquer les communautés dans ces dynamiques, nous pouvons transformer Abéché et l’ensemble du Ouaddaï en un véritable pôle d’excellence pour la résilience, la gestion durable des terres et la sécurité alimentaire », a-t-il déclaré.