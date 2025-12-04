Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un nouveau centre de santé inauguré dans la sous-préfecture de Dagour


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 4 Décembre 2025



Tchad : un nouveau centre de santé inauguré dans la sous-préfecture de Dagour
Le sous-préfet de Dagour, Abakar Hamid Idriss, a procédé le 2 décembre 2025, à l’ouverture officielle du Centre de santé de la localité.

La cérémonie, organisée dans une ambiance solennelle, a réuni les autorités administratives, et plusieurs cadres du secteur sanitaire. L’événement a suscité un grand engouement au sein de la population locale, venue nombreuse pour marquer sa reconnaissance.

Plusieurs personnalités du domaine de la santé ont honoré de leur présence cette inauguration, dont Dr Alkhalil Djibrine Mahamat, médecin-chef du district sanitaire d’Am-Habilé, et Dr Ali Orcheï, consultant de l’UNICEF, Moussa Yaya, chef de Zone du district sanitaire d'Am-Habilé, et Ahmat Darkallah, responsable du centre de santé (RCS) d'Amdjabir,

Le nouveau centre de santé est désormais placé sous la responsabilité d’Ahmat Adoum Seid. La cérémonie a également vu la participation des représentants des chefs de cantons Torom et Arabe Rachid, ainsi que de plusieurs notables. Tous ont salué cette initiative, la qualifiant de geste fort en faveur du bien-être communautaire.

La population, consciente de l’importance de cette infrastructure pour sa santé, a exprimé sa joie et sa gratitude. Pour beaucoup, ce centre représente un espoir concret d’accès aux soins de proximité, dans une zone longtemps confrontée à des difficultés sanitaires majeures. L’ambiance était empreinte de fierté et d’optimisme.

La création de ce centre de santé à Dagour marque une avancée significative pour la couverture sanitaire de la région. Elle permettra de désengorger les structures existantes, de rapprocher les soins des populations rurales, et de renforcer la prévention. C’est un pas essentiel vers une santé plus accessible et équitable pour tous.


