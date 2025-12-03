Tchad : le CIAUD renforce son engagement humanitaire et remet des vivres à la Fondation Dieu Bénit

Le Comité International pour l’Aide d’Urgence et le Développement (CIAUD) a organisé le 03 décembre 2025 une conférence de presse consacrée à la présentation de ses missions, de ses objectifs et de ses domaines d’intervention.



La rencontre a également été marquée par une cérémonie de remise de vivres à la Fondation Dieu Bénit, confirmant l’engagement constant de l’organisation envers les populations vulnérables.



Au cours de cette présentation, le CIAUD a rappelé que sa mission première est d’apporter une assistance humanitaire dans les situations de crise telles que la famine, les catastrophes naturelles, les conflits armés ou les déplacements forcés. L’organisation travaille à soutenir les communautés affectées, et à les accompagner vers un développement durable favorisant leur autonomie.



Les responsables ont insisté sur les valeurs qui guident leurs actions : la responsabilité, la solidarité, la participation communautaire et la confiance. Le CIAUD place les communautés au centre de son approche, en les impliquant directement dans leur propre relèvement, afin de renforcer leur résilience et leur capacité d’organisation.



Les objectifs présentés visent notamment la protection et l’assistance des populations les plus vulnérables, parmi lesquelles les réfugiés, les déplacés internes, les femmes, les enfants et les communautés confrontées à la précarité ou aux catastrophes. L’organisation ambitionne de leur apporter les moyens nécessaires pour reconstruire un avenir stable et durable.



Les différents domaines d’activités évoqués couvrent des secteurs essentiels tels que la gouvernance locale, la protection, la sécurité alimentaire et la résilience, les moyens de subsistance, l’énergie et l’environnement, ainsi que l’eau, l’hygiène et l’assainissement. L’ensemble de ces axes constitue un cadre d’intervention global permettant au CIAUD de répondre efficacement aux besoins urgents tout en favorisant un développement durable.



La conférence s’est achevée par la remise symbolique d’un important lot de vivres à la Fondation Dieu Bénit. Ce geste humanitaire, posé dans un contexte de vulnérabilité persistante, illustre la volonté du CIAUD d’apporter un soutien concret aux familles en difficulté.



À travers cet événement, le CIAUD réaffirme son engagement à renforcer la gouvernance locale, soutenir les communautés et promouvoir des réponses durables aux crises humanitaires. Une démarche qui place la dignité humaine au cœur de chaque action menée.