Tchad : Bol célèbre la Journée internationale des personnes handicapées

Placée sous le thème « Favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social », la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH) 2025 a été célébrée ce mercredi à Bol, à l’initiative de l’ONG Humanité & Inclusion.



Une occasion forte de mobilisation, de réflexion et d’engagement pour promouvoir les droits, la dignité et la participation pleine et entière des personnes vivant avec un handicap au sein de la société tchadienne.



À travers cette célébration, Humanité & Inclusion entend sensibiliser le public sur l’importance de l’inclusion et de la participation active des personnes handicapées, en particulier les enfants, mais aussi renforcer les actions de plaidoyer pour une société juste, équitable et débarrassée de toute forme de stigmatisation et de préjugés.



Des autorités engagées pour l’inclusion

Dans son intervention, le secrétaire général de la commune de Bol, Mamadou Djibrilah, s’est réjoui du choix porté sur la ville de Bol pour abriter l’édition 2025 de la JIPH, soulignant que cette distinction témoigne de la volonté des partenaires et des autorités locales de faire progresser la cause du handicap.



Prenant la parole à son tour, le délégué provincial de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Tchari Affono, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à défendre les droits des personnes vivant avec un handicap. Il a insisté sur la nécessité de favoriser leur participation active au développement local, et de garantir leur inclusion dans tous les aspects de la vie sociale, économique et culturelle.



Le représentant de l’ONG Humanité & Inclusion, Gora Lassou Vincent, a, pour sa part, réitéré l’engagement de son organisation à œuvrer pour le bien-être des personnes handicapées, notamment à travers des actions de sensibilisation, d’appui technique et de plaidoyer auprès des autorités et des communautés.



Un cadre juridique national renforcé

Le secrétaire général du département de Mamdi, Abana Lhamma Ganli, a rappelé que le Gouvernement tchadien, sous la haute impulsion des plus hautes autorités du pays, multiplie les efforts pour améliorer l’inclusion des personnes handicapées. Il a souligné que le Tchad a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), un engagement international qui renforce la protection de leurs droits fondamentaux.



Il a également mis en exergue plusieurs textes nationaux majeurs, parmi lesquels : le décret n°130/PR/MASE/94 instituant la Journée nationale des personnes handicapées du Tchad (JONAPHT) ; l’arrêté n°377/PR/MEN/DG/95 du 04 décembre 1995, portant exonération des frais d’inscription pour les élèves et étudiants handicapés ou issus de parents handicapés ; le décret n°1521/PR/MFPPESN/2019, fixant les modalités d’application de la loi n°0010/07 relative à la protection des personnes handicapées ; la loi n°013 du 19 juin 2023, portant création de l’Agence nationale de protection et de promotion des personnes vivant avec un handicap.



Ces textes, a-t-il rappelé, constituent un socle juridique essentiel pour renforcer l’inclusion, l’autonomie et la protection sociale des personnes handicapées dans le pays.