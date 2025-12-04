Alwihda Info
TCHAD

Tchad : coup d’envoi des activités du Centre de formation Rom Football


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 4 Décembre 2025



Tchad : coup d’envoi des activités du Centre de formation Rom Football
Le délégué provincial en charge de la Jeunesse et des Sports du Salamat, Abdelsalam Abakar Ali, a procédé le 3 décembre 2025 au lancement officiel des activités sportives du Centre de formation Rom Football.

La cérémonie s’est tenue au Centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) d’Am-Timan, en présence des autorités administratives et de nombreux passionnés du ballon rond. Le Centre de formation Rom Football est né d’une ambition claire, celle d'offrir à la jeunesse du Salamat un cadre structuré d’encadrement, d’éducation et de réussite à travers le sport.

Il s’agit d’un projet citoyen qui vise à canaliser l’énergie des jeunes vers des objectifs constructifs, en misant sur leur passion pour le football comme levier de développement personnel et collectif.

Dans son mot de bienvenue, le président d’honneur du centre, Mahamat Ali Ibrahim, également maire de la ville d’Am-Timan, a souligné que dans une province où la jeunesse constitue la principale richesse, il est impératif de lui offrir des espaces pour s’exprimer, se former et bâtir son avenir. Il a salué l’initiative comme une réponse concrète aux attentes des jeunes.

Le président de la ligue provinciale de football du Salamat, Djido Ali Abatcha, a rappelé que le Salamat regorge depuis toujours de jeunes talents passionnés de football. Malheureusement, ces derniers manquaient souvent de moyens, de soutien technique et d’encadrement. « Aujourd’hui, cette injustice trouve un début de réponse », a-t-il déclaré avec espoir et fierté.

En lançant officiellement les activités, le délégué provincial Abdelsalam Abakar Ali a félicité les fondateurs du centre pour leur engagement. Il a rappelé que le sport, et en particulier le football, est un puissant vecteur de cohésion sociale, d’éducation et de prévention des conflits. Il rassemble, unit et éduque, a-t-il insisté.

Enfin, le délégué a encouragé les jeunes à faire preuve de sérieux, de respect et de détermination dans leur parcours sportif et personnel, afin de tirer pleinement profit de cette opportunité.


