Tchad : le Mandoul se prépare à la vaccination contre la poliomyélite et la rougeole

C'est lors d'une rencontre de mobilisation et de plaidoyer présidée le 3 décembre par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, que la question de la lutte contre ces redoutables maladies a été discutée.



Le délégué provincial de la Santé publique du Mandoul, Dr Ndouwé Djonga a présenté la situation sanitaire de sa circonscription qui ne fait pas face aux cas de polio, mais plutôt la rougeole. Néanmoins, certaines provinces voisines sont à l’abri. C'est pourquoi il faut une prévention au préalable pour mettre les enfants à l'abri.



Et Dr Ndouwé de poursuivre que la campagne précédente est un succès d'où la même mobilisation souhaitée. Il a aussi abordé la dangerosité de la maladie pour les enfants, marquée par la paralysie ou la mort.



À cet effet, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul Ahmat Abdallah Fadoul invite la population à accueillir les agents vaccinateurs qui passeront de porte à porte, pour administrer les doses aux enfants de 0 à 59 mois, pour les protéger contre la maladie.