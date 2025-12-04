Tchad : lancement de la vaccination contre la rougeole, la polio couplée à la vitamine A et l’Albendazole

Le ministère de la Santé publique a lancé officiellement ce 4 décembre 2025, une campagne de vaccination contre la rougeole et la polio, couplée à la vitamine A et l’Albendazole, et qui s’étendra jusqu’au 11 décembre 2025.



La rougeole et polio sont des maladies contagieuses et très dangereuses qui peuvent se propager très rapidement chez les enfants, et qui peuvent rendre aveugle, sourd, ou paralyser les membres, voire même mener à la mort chez les enfants de cinq ans.



Ce sont des maladies qui se transmettent par les crachats, la toux et les éternuements, les mains, ou les objets contaminés par des sécrétions du nez ou de la gorge et en buvant de l'eau, ou en mangeant des aliments contaminés par les matières fécales d'une personne qui porte le virus.



Selon Ediman Ngomdebaye, chef de service adjoint de la planification et de la communication, à la direction de la lutte contre les maladies de la vaccination, lorsque la polio paralyse un enfant, ce dernier ne pourra plus remarcher.



Ainsi, pour lutter contre ces maladies, il faut la vaccination de tous les enfants âgés de moins de cinq ans. Il a indiqué que la Vitamine A et l’Albendazole jouent un rôle essentiel dans le corps d'un enfant, car la vitamine A peut protéger les yeux et permet à l'enfant de grandir normalement, et l'Albendazole dans le corps permet de neutraliser tous les vers et de s'en débarrasser.



L'absence de vitamine A peut rendre aveugle un enfant et le manque de sang peut provoquer la perte d'appétit, la mauvaise croissance de l'enfant, et l'enfant devient paresseux à l'école. Pour la polio, les agents de santé vont passer de maison en maison. Pour le cas de rougeole, la vitamine A et l’Albendazole, les agents de santé seront sur place dans les quartiers, les églises, mosquée et marchés pour faire vacciner les enfants.



Pour réaliser cette vaccination des enfants, il est important que les mères fassent vacciner les enfants en les amenant dans les quartiers, les marchés, les écoles, les églises et les mosquées.