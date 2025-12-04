Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le PAAET et la Grande Muraille Verte pour la transition écologique au Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 4 Décembre 2025



Une mission conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte et du Projet d’Accroissement de l’Accès à l’Énergie au Tchad (PAAET), séjourne actuellement à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat.

Cette mission vise à réaliser un diagnostic en vue de l’implantation de pépinières de grande capacité destinées au reboisement. Une réunion de concertation s’est tenue dans la salle des rencontres du gouvernorat, réunissant les autorités administratives, les chefs de services déconcentrés de l’État, les chefs traditionnels, les leaders religieux ainsi que les représentants de la société civile. Le PAAET, rappelons-le, est une initiative du gouvernement tchadien financée par la Banque mondiale.

Ce projet mène conjointement une mission avec l’Agence nationale de la Grande Muraille Verte qui a pour mission principale de coordonner les actions de lutte contre la désertification, de restauration des terres dégradées et de protection de l’environnement dans la bande sahélienne du Tchad.

Kodou Choukou Tidjani, directeur général de l’Agence et chef de mission, a précisé que l’objectif de cette mission dans le Salamat est la création de deux pépinières de grande capacité à Am-Timan et à Aboudeïa, chacune s’étendant sur une superficie d’un hectare. En complément, une ferme agricole de cinq hectares sera mise en place au profit des producteurs locaux, ainsi qu’un espace de reboisement de quinze hectares.

À l’issue de la présentation du projet, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a instruit les autorités compétentes, notamment les préfets, les maires, les délégués de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de l’eau, de l’environnement, ainsi que le président de la chefferie traditionnelle, à identifier des sites accessibles pour faciliter la mise en œuvre des travaux.

Enfin, la mission prévoit de collaborer avec les différentes couches sociales de la province, afin de planifier les prochaines étapes de ce vaste programme environnemental.


