Tchad : au Guéra, inauguration d'une école primaire féminine à Mongo

Une cérémonie d'inauguration s'est tenue ce jeudi au sein du lycée bilingue de Mongo, marquant la mise en service d'une nouvelle école primaire féminine construite par l'entreprise Gorouma.



L'événement a été présidé par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, entouré de ses proches collaborateurs.



Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'entreprise Gorouma, Abdelmalik Abdramane Béchir, a présenté les détails de cette réalisation. Le complexe scolaire comprend six salles de classe, ainsi qu'un bureau administratif. En signe d'engagement envers la scolarisation des jeunes filles, l'entreprise a également fait don de 100 tables-bancs aux élèves, permettant ainsi de doter l'établissement du mobilier nécessaire à son bon fonctionnement.



Des félicitations officielles

Le délégué de l'éducation nationale du Guéra, Haroune Sortho, a tenu à féliciter le gouvernement et l'ensemble des partenaires impliqués dans ce projet. Il a souligné l'importance de cette infrastructure pour le développement éducatif de la province.



Après la coupure symbolique du ruban symbolique par le délégué général du gouvernement auprès de la province, il a clôturé la cérémonie en exprimant sa fierté face à cette réalisation, et a lancé un vibrant appel aux parents de la ville de Mongo à envoyer leurs filles à l'école, pour garantir un avenir meilleur aux jeunes générations.



Cette inauguration s'inscrit dans les efforts déployés au Tchad pour renforcer l'accès à l'éducation, notamment pour les filles en milieu rural, et témoigne de la collaboration fructueuse entre le secteur privé et les autorités publiques dans le domaine éducatif.