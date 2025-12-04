









TCHAD Tchad : journée de réflexion des acteurs du volontariat au Tchad

Alwihda Info | Par Katchibe Mapagne - 4 Décembre 2025



L’objectif est de renforcer la synergie entre les organisations, valoriser l’engagement citoyen et positionner le volontariat comme un levier essentiel du développement durable.

Dans le cadre du prélude à la Journée internationale des volontaires 2025 et du lancement officiel de l'année internationale qui aura lieu le 05 décembre, les acteurs du volontariat au Tchad se sont réunis pour une journée de réflexion ce 04 décembre 2025 au siège du PNUD.



L’objectif : renforcer la synergie entre les organisations, valoriser l’engagement citoyen et positionner le volontariat comme un levier essentiel du développement durable dans le cadre du Plan « Tchad Connexion 2030 ». Pour, Zianserbe Nafou Jenremie, coordonnateur pays du Programme des volontaires des Nations Unies, dans son mot d'ouverture a souhaité la bienvenue aux participants, dans le cadre de la Journée Internationale des Volontaires qui aura lieu demain 5 décembre 2025.



« Votre présence témoigne d’un engagement profond envers la promotion du volontariat national et local, essentiel au développement durable, en parfaite cohérence avec le thème : « Chaque contribution compte » a-t-il déclaré. Il ajoute que dans un contexte où le Tchad s’est engagé résolument dans la mise en œuvre du Plan National de Développement, le volontariat apparaît plus que jamais comme une force citoyenne capable de mobiliser les énergies, renforcer la cohésion sociale et accélérer l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.



Pour lui, cette Journée offre l’opportunité d’examiner ensemble les forces, les défis et les opportunités de l’écosystème du volontariat dans notre pays. Les échanges entre les participants leur permettront d’identifier des pistes pour renforcer les structures, améliorer les cadres de coordination et valoriser davantage l’action volontaire



« Cette rencontre n'est pas seulement un moment d'échange, elle offre un cadre stratégique où nous saisissons l'opportunité de dresser un état de vie franc, constructif et orienté vers l'avenir du volontariat dans notre pays », a déclaré Harane Sougour, le directeur général de l’ANVOL-T, dans son discours d'ouverture. Depuis plusieurs années, le volontariat s'affirme au théâtre comme une force essentielle au service du développement national.



Dans un contexte marqué par des défis sociaux, économiques, humanitaires et environnementaux, les volontaires jouent un rôle décisif dans la consolidation de la cohésion sociale et le renforcement de la résilience des communautés. Leur engagement constant témoigne d'un patriotisme profond et d'un sens élevé du devoir citoyen.



Le directeur général a tenu à saluer les contributions remarquables des organisations qui œuvrent chacune à sa manière au développement du volontariat au Tchad. Il ajoute que, beaucoup, à l'instar du Comité pour le développement du volontariat au théâtre, se distinguent par leurs actions de sensibilisation et de plaidoyer, renforçant la mobilisation des acteurs.



D'autres, pour leur part, servent des plateformes dynamiques de valorisation des compétences et d'insertion socio-professionnelle, à l'exemple du réseau des anciens volontaires nationaux, et bien d'autres. Les partenaires internationaux, tels que France Volontaires, les programmes volontaires des Nations Unies, contribuent également de manière significative au renforcement des capacités nationales à l'échange d'expertise et à la mise en œuvre des projets de développement d'impact.



Enfin, pour le directeur général de l'ANVOL-T, cette journée de réflexion a une importance capitale. Elle offre l'occasion d'analyser les acquis et les insuffisances d'identifier les leviers d'amélioration et de proposer des orientations stratégiques pour renforcer durablement la contribution des volontariats au développement national. C'est donc un cadre d'écoute et de co-construction.





