TCHAD

Volontariat au Tchad : acteurs mobilisés pour renforcer l’engagement citoyen


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 4 Décembre 2025


​La Journée de réflexion des acteurs du volontariat au Tchad s’est clôturée ce 4 décembre 2025 au siège du PNUD à N’Djamena, en présence du Directeur général de l’ANVOL-T, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux volontaires.


Volontariat au Tchad : acteurs mobilisés pour renforcer l'engagement citoyen
Dans son mot de clôture, le Directeur général de l’Agence nationale du volontariat (ANVOL-T), Harane Sougour, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges et à l’engagement des participants. Il a souligné que le volontariat demeure un outil essentiel pour le développement, la cohésion sociale et l’épanouissement de la jeunesse tchadienne.

« Le volontariat n’est pas seulement une action de solidarité ; c’est une véritable stratégie de développement, un levier de cohésion nationale et un espace d’expression pour notre jeunesse », a-t-il déclaré.

Tout au long de la journée, les participants ont partagé leurs expériences, évoqué les difficultés rencontrées sur le terrain et formulé plusieurs propositions concrètes visant à renforcer l’impact du volontariat au Tchad.

Le Directeur général a remercié l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui, avant d’appeler à la mobilisation afin de transformer les idées issues de cette rencontre en initiatives concrètes et de bâtir un mouvement national du volontariat plus fort et plus structuré.

Insistant sur la nécessité de passer de la réflexion à l’action, il a plaidé pour une meilleure organisation et une valorisation accrue du volontariat dans les politiques publiques.

« Notre responsabilité commune est de prolonger cet élan. Ce que nous avons construit aujourd’hui doit se traduire en réformes et en actions concrètes, afin de s’inscrire durablement dans les politiques publiques », a-t-il ajouté.

Il a conclu en réaffirmant l’engagement de l’ANVOL-T à soutenir les volontaires et à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs pour contribuer efficacement au développement du pays.


