









TCHAD Tchad : compte rendu du conseil ordinaire des ministres du 4 décembre 2025

Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Décembre 2025



Il s’est tenu, ce jeudi 04 décembre 2025, un conseil ordinaire des Ministres, sous la Présidence du MARÉCHAL MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’Etat. Le Conseil a examiné et adopté le projet de Loi portant budget général de l’État pour l’exercice 2026.





En effet, le projet de Loi de Finances pour l’exercice 2026 est élaboré conformément aux orientations du Président de la République, Chef de l’État, MARECHAL MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Son élaboration est marquée au niveau national par : Le lancement, les 10 et 11 novembre 2025 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », inspiré du programme politique du Chef de l’État;

La mise en place de l’ensemble des institutions prévues par la Constitution, y compris les collectivités autonomes ;

Et le démarrage de la première phase du 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH3). Ce Projet de Loi de Finances 2026 prévoit une augmentation d’au moins 50% des budgets alloués à toutes les structures sanitaires. Fidèle aux ambitions du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », il soutient résolument : Le secteur privé ;

L’amélioration du climat des affaires ;

La simplification administrative ;

La digitalisation des rapports entre le secteur privé et les grandes régies de notre administration ;

Le renforcement des politiques en faveur du capital humain, avec une augmentation des ressources accordées à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, notamment les centres de formation, les nouvelles universités et la formation professionnelle. Il accorde également des ressources importantes à la réalisation des infrastructures socio-économiques par la construction des routes et des ouvrages de franchissement.



Sur le plan économique, le projet de Loi de Finances 2026 s’inscrit dans un contexte de transformation de notre économie et du renforcement de son attractivité.



La croissance du PIB atteindra 5,8 % en 2026, contre 4,3 % en 2025, conformément au PND « Tchad Connexion 2030 ». Cette progression sera favorisée, d’une part, par l’essor du secteur non pétrolier, porté par les investissements dans l’agriculture, l’élevage, les industries, les infrastructures et les services ; et d’autre part, par l’augmentation de la production pétrolière grâce à la mise en exploitation de nouveaux champs par la CNPCIC et PERENCO.



Au titre des recettes, l’élargissement de l’assiette, l’interconnexion des différents systèmes des régies et la généralisation de la facturation électronique normalisée, permettront de mieux mobiliser les ressources publiques. Dans cette perspective elles sont composées de : 1 074 milliards de francs CFA de recettes hors pétrole contre 1 023 milliards de francs CFA en 2025 ;

780 milliards de francs CFA de recettes pétrolières contre 994 milliards de francs CFA en 2025 ;

Et de 401 milliards de dons contre 404 milliards de francs CFA en 2025. Il est à noter que les recettes minières provenant de l’antimoine et de l’or sont prises en compte dans le projet de loi de finance 2026.



En ce qui concerne les dépenses, les prévisions globales affichent une augmentation substantielle de 9% par rapport à l’année dernière.



Ce projet de budget accorde un soutien important à la décentralisation et aux politiques sociales, tout en mettant l’accent sur le développement du capital humain et des infrastructures. Ainsi, les dépenses totales d’investissements atteignent 1 171 milliards pour traduire l’engagement du Gouvernement à mettre en œuvre le PND « Tchad Connexion 2030 ». Entre autres, les actions suivantes marqueront l’année 2026 : L’entretien des infrastructures éducatives, notamment la réfection des Lycée Félix Eboué de N’Djamena, Jacques Moudeïna de Bongor et Franco Arabe d’Abéché ;

Le recrutement des agents à la fonction publique et dans différents départements ministériels ;

La création et le renforcement de centres de Dialyse à l’Hôpital Moderne de Ndjamena, à Abeché, Moundou ;

La construction progressive des bureaux des agents de commandement dans les sous-préfectures et des Maisons d’arrêt à Abéché, Faya et Koro Toro et celle du Palais de Justice de Ndjamena. Au titre des financements et de la trésorerie, le projet de Loi des Finances pour l’exercice 2026 présente un solde global avant financements de 275 milliards de francs CFA. Il prend en compte les amortissements, les remboursements de prêts bancaires octroyés aux établissements publics et les déboursements FMI, la non-accumulation des arriérés des exercices précédents et les Instances de paiements du Trésor de moins de trois mois. Ils incluent également des prêts projets, des appuis budgétaires et l’émission de titres et d’éventuels emprunts.



Ce projet de Loi de Finances s’inscrit pleinement dans la droite ligne des orientations du MARÉCHAL MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président de la République, Chef de l’État. Il vise à répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens, en facilitant l’accès à l’eau, à l’énergie, aux soins, à l’éducation et aux opportunités économiques.



Avant de lever la séance, le MARECHAL MAHAMAT IDRISS DEBY, Président de la République, Chef de l’Etat a rappelé que « le Gouvernement est au service du peuple Tchadien. Il doit par conséquent bannir l’injustice en privilégiant l’unité nationale et le vivre ensemble ». « Les membres du Gouvernement doivent descendre sur le terrain afin de toucher du doigt les réalités que vivent nos concitoyens et proposer des réponses adéquates » a-t-il souligné.



