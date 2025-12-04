Tchad : l’ambassadeur de l’Union européenne reçu par le ministre des Finances

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu ce jour l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Tchad, Przemysław Bobak, accompagné de plusieurs membres de la délégation.



L’entretien a permis de réaffirmer les solides relations bilatérales entre le Tchad et l’UE, avec un accent sur l’accélération des projets en cours et l’examen de nouvelles initiatives. L’UE a réitéré sa disponibilité à soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement (PND), saluant les progrès réalisés.



Le ministre Nguilin a été félicité pour les avancées du PND, tandis que l’UE a confirmé sa volonté d’apporter un soutien financier et technique. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre le Tchad et l’Union européenne, avec l’objectif d’intensifier la coopération pour le développement du pays.