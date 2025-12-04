Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : le CECOGEC rassure sur la disponibilité du carburant dans les stations-services


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Décembre 2025



Le Centre de Coordination et de Gestion des Crises (CECOGEC) porte à la connaissance des populations que des personnes mal intentionnées diffusent sur les réseaux sociaux de fausses informations sur « une prétendue pénurie qui commence à refaire surface dans plusieurs stations et des files d’attente sont déjà observées ».

Ces intox, qui sont de nature à semer la panique, visent à inciter les populations à aller reformer inutilement des files devant les stations et à saper les efforts consentis par le gouvernement.

Le CECOGEC rassure que les convois de citernes sont régulièrement réceptionnés au bureau du pétrole des douanes grâce à la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FAMa), et le ravitaillement des stations-services se poursuit normalement.  Le stock disponible à ce jour à Bamako couvre largement la demande.

Par conséquent, le CECOGEC met en garde les auteurs de ces fausses informations, appelle les populations à la vigilance et à ne pas céder à la psychose savamment orchestrée par des individus mal intentionnés.


