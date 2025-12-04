









TCHAD Tchad Innovation célèbre un an d’engagement au service de la jeunesse

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 4 Décembre 2025



Ce 4 décembre 2025, l’Association Tchad Innovation a célébré son premier anniversaire lors d’une cérémonie organisée à son siège, marquée par une remise d’attestations. Portée par de jeunes Tchadiens engagés, l’organisation dresse un bilan positif de sa première année d’activités, axées sur l’autonomisation et le développement des compétences de la jeunesse.





Dans son allocution, le président de l’association, Fadoul Yaya, a souligné qu’en seulement douze mois, plus d’une dizaine d’activités d’envergure ont été réalisées. Conférences, ateliers pratiques, formations et initiatives communautaires ont permis de toucher directement plus de 2 000 jeunes, dont environ 1 500 bénéficiaires de formations. Selon lui, l’impact indirect est estimé à près de 5 000 jeunes, témoignant du rôle croissant de l’association dans le renforcement des compétences au Tchad.



Il a également mis en avant une particularité notable de Tchad Innovation : son fonctionnement sans financement extérieur. Toutes les activités ont été menées grâce aux contributions internes des membres, un choix qui renforce l’indépendance et la crédibilité de l’association vis-à-vis de ses partenaires potentiels.



Pour sa deuxième année d’existence, l’organisation prévoit la mise en œuvre de quatre projets majeurs : un programme de sensibilisation numérique destiné aux jeunes filles ;

la création d’une Semaine nationale de l’innovation ;

le renforcement des programmes de formation ;

l’élargissement de son réseau de partenaires. Ces initiatives visent à structurer un véritable écosystème favorable à l’innovation et à offrir davantage d’opportunités à la jeunesse tchadienne. À cette occasion, Tchad Innovation a lancé un appel aux institutions publiques, aux organisations nationales et internationales, ainsi qu’au gouvernement pour soutenir et pérenniser ses actions.



Prenant la parole, la secrétaire générale Mariam Anour Nassir a rappelé que ce premier anniversaire « n’est pas seulement une célébration, mais une reconnaissance de l’engagement de chacun ».



« Grâce à vous, notre association continue de grandir, de se renforcer et d’affirmer son rôle dans la société », a-t-elle déclaré, rendant hommage aux membres fondateurs, aux bénévoles et aux partenaires. Elle a également exprimé sa gratitude au Lycée Scientifique ADN pour son soutien constant depuis les débuts de l’association.



