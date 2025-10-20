Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation

Inspection Générale de l’Administration du Territoire
Inspecteur général adjoint : Monsieur MBAIRAMADJI NGARMADJI, en remplacement de Monsieur HAMID GUERDI MOKOU, appelé à d’autres fonctions ;
Inspection Chargée des Collectivités autonomes
Inspecteur : Monsieur IDRISS MAHAMAT ABDERAMANE, poste vacant ;
Inspection Chargée des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile
Inspecteur : Monsieur HAMAD BACHAR YOUNOUS, en remplacement de Madame NDEINGAR SONIA, appelée à d’autres fonctions ;
Direction Générale de l’Administration du Territoire
Directeur général: Dr WEYE ADAMOU , poste vacant ;
Directeur générale adjointe : Madame HOUDA HASSAN ABDELKERIM, poste vacant ;
Direction de l’Intérieur
Directeur adjoint : Monsieur ASSANE DASSERING OGUEYE, poste vacant ;
Direction des Études et des Affaires Juridiques
Directeur : Monsieur ABDOULAYE TAHIR ISMAEL, en remplacement de M. SOULOUKNA FALLAH, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur YOUNOUS MAHAMAT ADOUM, poste vacant ;
Direction des Affaires Politiques et de l’Etat civil
Directrice adjointe : Madame ASSOUMTA VICTORIA, poste vacant ;
Direction des Affaires Religieuses et Coutumières
Directrice adjointe : Madame MANGUE RUTH, poste vacant ;
Direction de la Tutelle des Collectivités Autonomes
Directrice : Madame NDEINGAR SONIA, en remplacement de Madame HOUDA HASSAN ABDELKERIM, appelée à d’autres fonctions ;
Direction Générale de la Protection Civile
Directeur général adjoint : Monsieur SENOUSSI HAMDAN IGUEMIR, en remplacement de Monsieur IDRISS HAMATKREO, appelé à d’autres fonctions ;
Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation, du Matériel et de la Logistique
Directeur général : Monsieur HAMID GUERDI MOKOU, en remplacement de Madame KOUSSA KINGA SAKA NYMOT, appelée à d’autres fonctions ;
Directrice générale adjointe : Madame FATIME BECHIR, en remplacement de Monsieur NDODEGUI ALAIN, appelé à d’autres fonctions ;
Direction des Archives et de la Documentation
Directrice : Madame DJIMADOUM GRACE KILAMIAN, en remplacement de Monsieur OUANKREO TAITOUIN, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur OUSMANOU OUMAROU, en remplacement de Monsieur ASSANE DASSERING OGUEYE, appelé à d’autres fonctions ;
Direction Générale de la Décentralisation
Directeur général adjoint : Monsieur IDRISS HAMATKREO, en remplacement de Madame FATIME BECHIR, appelée à d’autres fonctions ;
Direction de la Coopération Décentralisée
Directeur : Monsieur OUANKREO TAÏTOUIN , poste vacant ;
Directeur adjoint : Monsieur FOULSOUNA CHRISTOPHE NDONGA, poste vacant ;
Direction de l’Economie et des Finances Locales
Directeur : Monsieur KANKO TANLA, en remplacement de Monsieur LAOTAYE NDJEKOUE MBAIYO ARSENE, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur ABAKAR HAROUN HASSAN, en remplacement de Madame GLAH MBORO MADJIRIO, appelée à d’autres fonctions ;
Direction de la Formation et de la Communication
Directeur : Monsieur TCHAKLINA GLENI KREO, en remplacement de Monsieur BAÏDI PATAÏ, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur BRAHIM AHMAT MAHAMAT, en remplacement de Monsieur FAYÇAL EL NOUR EL SENOUSSI, appelé à d’autres fonctions ;
Direction d’Appui au Développement Local
Directeur : Monsieur NATOY- ALLA SERGE MBAÏTIDJIM, en remplacement de Monsieur MAHAMAT HABIB MOUSTAPHA, appelé à d’autres fonctions.
