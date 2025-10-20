Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Octobre 2025


Par décret N° 2679 /PR/PM/MATD/2025 du 20 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilités ci-après au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation :


Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation
Inspection Générale de l’Administration du Territoire 
Inspecteur général adjoint : Monsieur MBAIRAMADJI NGARMADJI, en remplacement de Monsieur HAMID GUERDI MOKOU, appelé à d’autres fonctions ;

Inspection Chargée des Collectivités autonomes 
Inspecteur : Monsieur IDRISS MAHAMAT ABDERAMANE, poste vacant ;

Inspection Chargée des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile 
Inspecteur : Monsieur HAMAD BACHAR YOUNOUS, en remplacement de Madame NDEINGAR SONIA, appelée à d’autres fonctions ;

Direction Générale de l’Administration du Territoire 
Directeur général: Dr WEYE ADAMOU , poste vacant ;
Directeur générale adjointe : Madame HOUDA HASSAN ABDELKERIM, poste vacant ;

Direction de l’Intérieur
Directeur adjoint : Monsieur ASSANE DASSERING OGUEYE, poste vacant ;

Direction des Études et des Affaires Juridiques 
Directeur : Monsieur ABDOULAYE TAHIR ISMAEL, en remplacement de M. SOULOUKNA FALLAH, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur YOUNOUS MAHAMAT ADOUM, poste vacant ;

Direction des Affaires Politiques et de l’Etat civil
Directrice adjointe : Madame ASSOUMTA VICTORIA, poste vacant ;

Direction des Affaires Religieuses et Coutumières 
Directrice adjointe : Madame MANGUE RUTH, poste vacant ;

Direction de la Tutelle des Collectivités Autonomes 
Directrice : Madame NDEINGAR SONIA, en remplacement de Madame HOUDA HASSAN ABDELKERIM, appelée à d’autres fonctions ;

Direction Générale de la Protection Civile 
Directeur général adjoint : Monsieur SENOUSSI HAMDAN IGUEMIR, en remplacement de Monsieur IDRISS HAMATKREO, appelé à d’autres fonctions ;

Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation, du Matériel et de la Logistique 
Directeur général : Monsieur HAMID GUERDI MOKOU, en remplacement de Madame KOUSSA KINGA SAKA NYMOT, appelée à d’autres fonctions ;
Directrice générale adjointe : Madame FATIME BECHIR, en remplacement de Monsieur NDODEGUI ALAIN, appelé à d’autres fonctions ;

Direction des Archives et de la Documentation 
Directrice : Madame DJIMADOUM GRACE KILAMIAN, en remplacement de Monsieur OUANKREO TAITOUIN, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur OUSMANOU OUMAROU, en remplacement de Monsieur ASSANE DASSERING OGUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Direction Générale de la Décentralisation 
Directeur général adjoint : Monsieur IDRISS HAMATKREO, en remplacement de Madame FATIME BECHIR, appelée à d’autres fonctions ;

Direction de la Coopération Décentralisée 
Directeur : Monsieur OUANKREO TAÏTOUIN , poste vacant ;
Directeur adjoint : Monsieur FOULSOUNA CHRISTOPHE NDONGA, poste vacant ;

Direction de l’Economie et des Finances Locales
Directeur : Monsieur KANKO TANLA, en remplacement de Monsieur LAOTAYE NDJEKOUE MBAIYO ARSENE, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur ABAKAR HAROUN HASSAN, en remplacement de Madame GLAH MBORO MADJIRIO, appelée à d’autres fonctions ;

Direction de la Formation et de la Communication 
Directeur : Monsieur TCHAKLINA GLENI KREO, en remplacement de Monsieur BAÏDI PATAÏ, appelé à d’autres fonctions ;
Directeur adjoint : Monsieur BRAHIM AHMAT MAHAMAT, en remplacement de Monsieur FAYÇAL EL NOUR EL SENOUSSI, appelé à d’autres fonctions ;

Direction d’Appui au Développement Local 
Directeur : Monsieur NATOY- ALLA SERGE MBAÏTIDJIM, en remplacement de Monsieur MAHAMAT HABIB MOUSTAPHA, appelé à d’autres fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/10/2025

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : L’Église baptiste n°10 de Sarh forme ses responsables à l’Informatique

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz 19/10/2025

Populaires

Hong Kong : Sortie de piste fatale d'un Boeing 747-400 cargo d'Emirates tragically

20/10/2025

Tchad - Émirats Arabes Unis : Le secteur privé tchadien à Abou Dhabi pour mobiliser des fonds pour le PND "Tchad Connexion 2030"

20/10/2025

Tchad : Mahamat Alhabib Idriss, le "Génie Mathématicien" refuse 100 Millions de CFA pour son compte TikTok

20/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter