Tchad : nominations au ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation

Inspection Générale de l’Administration du Territoire

Inspecteur général adjoint : Monsieur MBAIRAMADJI NGARMADJI, en remplacement de Monsieur HAMID GUERDI MOKOU, appelé à d’autres fonctions ;



Inspection Chargée des Collectivités autonomes

Inspecteur : Monsieur IDRISS MAHAMAT ABDERAMANE, poste vacant ;



Inspection Chargée des Partis Politiques et des Organisations de la Société Civile

Inspecteur : Monsieur HAMAD BACHAR YOUNOUS, en remplacement de Madame NDEINGAR SONIA, appelée à d’autres fonctions ;



Direction Générale de l’Administration du Territoire

Directeur général: Dr WEYE ADAMOU , poste vacant ;

Directeur générale adjointe : Madame HOUDA HASSAN ABDELKERIM, poste vacant ;



Direction de l’Intérieur

Directeur adjoint : Monsieur ASSANE DASSERING OGUEYE, poste vacant ;



Direction des Études et des Affaires Juridiques

Directeur : Monsieur ABDOULAYE TAHIR ISMAEL, en remplacement de M. SOULOUKNA FALLAH, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : Monsieur YOUNOUS MAHAMAT ADOUM, poste vacant ;



Direction des Affaires Politiques et de l’Etat civil

Directrice adjointe : Madame ASSOUMTA VICTORIA, poste vacant ;



Direction des Affaires Religieuses et Coutumières

Directrice adjointe : Madame MANGUE RUTH, poste vacant ;



Direction de la Tutelle des Collectivités Autonomes

Directrice : Madame NDEINGAR SONIA, en remplacement de Madame HOUDA HASSAN ABDELKERIM, appelée à d’autres fonctions ;



Direction Générale de la Protection Civile

Directeur général adjoint : Monsieur SENOUSSI HAMDAN IGUEMIR, en remplacement de Monsieur IDRISS HAMATKREO, appelé à d’autres fonctions ;



Direction Générale des Ressources Humaines, de la Formation, du Matériel et de la Logistique

Directeur général : Monsieur HAMID GUERDI MOKOU, en remplacement de Madame KOUSSA KINGA SAKA NYMOT, appelée à d’autres fonctions ;

Directrice générale adjointe : Madame FATIME BECHIR, en remplacement de Monsieur NDODEGUI ALAIN, appelé à d’autres fonctions ;



Direction des Archives et de la Documentation

Directrice : Madame DJIMADOUM GRACE KILAMIAN, en remplacement de Monsieur OUANKREO TAITOUIN, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : Monsieur OUSMANOU OUMAROU, en remplacement de Monsieur ASSANE DASSERING OGUEYE, appelé à d’autres fonctions ;



Direction Générale de la Décentralisation

Directeur général adjoint : Monsieur IDRISS HAMATKREO, en remplacement de Madame FATIME BECHIR, appelée à d’autres fonctions ;



Direction de la Coopération Décentralisée

Directeur : Monsieur OUANKREO TAÏTOUIN , poste vacant ;

Directeur adjoint : Monsieur FOULSOUNA CHRISTOPHE NDONGA, poste vacant ;



Direction de l’Economie et des Finances Locales

Directeur : Monsieur KANKO TANLA, en remplacement de Monsieur LAOTAYE NDJEKOUE MBAIYO ARSENE, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : Monsieur ABAKAR HAROUN HASSAN, en remplacement de Madame GLAH MBORO MADJIRIO, appelée à d’autres fonctions ;



Direction de la Formation et de la Communication

Directeur : Monsieur TCHAKLINA GLENI KREO, en remplacement de Monsieur BAÏDI PATAÏ, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : Monsieur BRAHIM AHMAT MAHAMAT, en remplacement de Monsieur FAYÇAL EL NOUR EL SENOUSSI, appelé à d’autres fonctions ;



Direction d’Appui au Développement Local

Directeur : Monsieur NATOY- ALLA SERGE MBAÏTIDJIM, en remplacement de Monsieur MAHAMAT HABIB MOUSTAPHA, appelé à d’autres fonctions.