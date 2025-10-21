Tchad : nominations au ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration

INSPECTION GENERALE
Inspecteur général : M. KEMKIL ADANGRAN BENOIT, poste vacant;
Inspecteur générale adjointe : Mme FATIME ZAHIA ABOUBAKAR poste vacant;
Inspecteur technique chargé des Télécommunications et de la Digitalisation de l'Administration: M.ISSA MAHAMAT OUMAR en remplacement de M. HISSEIN HAISSOU, appelé à d'autres fonctions ;
Inspecteur technique chargé des Activités postales : M.MYENGAR M'BAIODEL en remplacement de Mme RAKHIE TCHALET;
Inspecteur technique chargée de la Régulation et du Service Universel : Mme IDA KANOGO, maintenue ;
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU MATÉRIEL
Directeur : M.MAHAMAT SALEH BACHAR, maintenu ;
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX
Directeur : M. YAYA DABRAYE ABDRAMANE en remplacement de Mme FATIME ZAHIA ABOUBAKAR, appelée à d'autres fonctions ;
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Directeur : M.FARADJ MAHAMAT DJADDA, maintenu ;
DIRECTION GENERALE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET DE LA DIGITALISATION
Directeur général : M. HAMIT DJEROUA,maintenu ;
DIRECTION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Directeur : M. KELO ERKOUMA en remplacement de M. DJIKOLMBAIBET KENNEDY,appelé à d'autres fonctions ;
DIRECTION DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Directeur : M. DJIKOLMBAIBET KENNEDY en remplacement de M. OUTMAN DJIDDA MOUSSA OUTMAN;
DIRECTION DE LA DIGITALISATION DE L'ADMINISTRATION
Directeur : M. ADOUM DJIDDI MAIDE, nouveau poste ;
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION
Directeur général : M. KONODJI GUELENGAR ROLAND,maintenu ;
DIRECTION DES ETUDES, DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION
Directeur : Dr ALIX AKWADA GOUNOUNG, nouveau poste ;
DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION
Directeur : M. MAHAMAT BOKHIT HAGGAR en remplacement de M.BABIKIR ALBAKHIR AHMED;
DIRECTION DES VEILLES TECHNOLOGIQUES
Directeur : M. HISSEIN HAISSOU en remplacement de Mme ZARAH AHMED SIDICK, appelée à d'autres fonctions ;
DIRECTION GENERALE DES ACTIVITES POSTALES ET DE L'INCLUSION FINANCIERE
Directeur général : M. DJELARDJE MBAIKULA maintenu ;
DIRECTION DES ACTIVITES POSTALES
Directeur : M.HABIB MAHAMAT ADOUM KHALAPOUM en remplacement de MONGARMADJI NGARBAROUM;
DIRECTION DE L'INCLUSION FINANCIERE
Directrice : Mme HABABA AMADOU IBRAHIM maintenue ;
DIRECTION GENERALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Directrice générale : Mme ZARA AHMED SIDICK, nouveau poste ;
DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DE LA PROSPECTIVE
Directeur : M. IBRAHIM MAHAMAT OUSMAN, nouveau poste ;
DIRECTION DE LA GOUVERNANCE
Directeur : M.TAHIR ERGOULET SOUGOUR, nouveau poste ;
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ADETIC)
DIRECTION DES NOMS DE DOMAINE ET DES ADRESSES IP
Directeur : M. FADOUL ABDELKERIM, poste vacant ;
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC
Directeur : M. AHMAT MOUSSA ABDOULAYE en remplacement de KELO ERKOUMA,appelé à d'autres fonctions.
