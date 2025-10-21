Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nominations au ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Octobre 2025


Par Décret N°2690/PR/PM/MTENDA/2025 du 21 octobre 2025, Les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilités ci-après, au Ministère des Télécommunications, de l'Economie Numérique et de la Digitalisation de l'Administration.


INSPECTION GENERALE
Inspecteur général : M. KEMKIL ADANGRAN BENOIT, poste vacant;
Inspecteur générale adjointe : Mme FATIME ZAHIA ABOUBAKAR poste vacant;
Inspecteur technique chargé des Télécommunications et de la Digitalisation de l'Administration: M.ISSA MAHAMAT OUMAR en remplacement de M. HISSEIN HAISSOU, appelé à d'autres fonctions ;
Inspecteur technique chargé des Activités postales : M.MYENGAR M'BAIODEL en remplacement de Mme RAKHIE TCHALET;
Inspecteur technique chargée de la Régulation et du Service Universel : Mme IDA KANOGO, maintenue ;

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU MATÉRIEL 
Directeur : M.MAHAMAT SALEH BACHAR, maintenu ;

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX 
Directeur : M. YAYA DABRAYE ABDRAMANE en remplacement de Mme FATIME ZAHIA ABOUBAKAR, appelée à d'autres fonctions ;

DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Directeur : M.FARADJ MAHAMAT DJADDA, maintenu ;

DIRECTION GENERALE DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET DE LA DIGITALISATION 
Directeur général : M. HAMIT DJEROUA,maintenu ;

DIRECTION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
Directeur : M. KELO ERKOUMA  en remplacement de M. DJIKOLMBAIBET KENNEDY,appelé à d'autres fonctions ;

DIRECTION DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 
Directeur : M. DJIKOLMBAIBET KENNEDY en remplacement de M. OUTMAN DJIDDA MOUSSA OUTMAN;

DIRECTION DE LA DIGITALISATION DE L'ADMINISTRATION 
Directeur : M. ADOUM DJIDDI MAIDE, nouveau poste ;

DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION 
Directeur général : M. KONODJI GUELENGAR ROLAND,maintenu ;

DIRECTION DES ETUDES, DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION 
Directeur : Dr ALIX AKWADA GOUNOUNG, nouveau poste ;

DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION
Directeur : M. MAHAMAT BOKHIT HAGGAR en remplacement de M.BABIKIR ALBAKHIR AHMED;

DIRECTION DES VEILLES TECHNOLOGIQUES 
Directeur : M.  HISSEIN HAISSOU  en remplacement de Mme ZARAH AHMED SIDICK, appelée à d'autres fonctions ;

DIRECTION GENERALE DES ACTIVITES POSTALES ET DE L'INCLUSION  FINANCIERE
Directeur général : M. DJELARDJE MBAIKULA maintenu ;

DIRECTION DES ACTIVITES POSTALES 
Directeur : M.HABIB MAHAMAT ADOUM KHALAPOUM en remplacement de MONGARMADJI NGARBAROUM;

DIRECTION DE L'INCLUSION FINANCIERE
Directrice : Mme  HABABA AMADOU IBRAHIM maintenue ;

DIRECTION GENERALE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Directrice générale : Mme ZARA AHMED SIDICK, nouveau poste ;

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DE LA PROSPECTIVE
Directeur : M. IBRAHIM MAHAMAT OUSMAN, nouveau poste ;

DIRECTION DE LA GOUVERNANCE 
Directeur : M.TAHIR ERGOULET SOUGOUR, nouveau poste ;
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ADETIC)

DIRECTION DES NOMS DE DOMAINE ET DES ADRESSES IP
Directeur : M. FADOUL ABDELKERIM, poste vacant ;

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DES TIC
Directeur : M. AHMAT MOUSSA ABDOULAYE en remplacement de KELO ERKOUMA,appelé à d'autres fonctions.


