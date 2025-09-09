Alwihda Info
LITTERATURE

Tchad : cérémonie de présentation et de dédicace du livre de Zara Tchari


Alwihda Info | Par Djimet Wiche - 9 Septembre 2025



Le samedi 6 septembre 2025, au Radisson Blu, a eu lieu la cérémonie de présentation et de dédicace du premier livre de Zara Tchari, intitulé « Légende et Tragédie : le règne de Ngarta Tombalbaye », publié aux éditions Plume d'Afrique.

Cet ouvrage se penche sur la vie de François Tombalbaye, dont le parcours incarne à la fois les espoirs et les défis d'une nation en pleine émergence. À travers une analyse approfondie, l'auteure explore les dynamiques complexes qui ont façonné le Tchad post-indépendance, mettant en lumière les tensions entre ambition et réalité, vision et exécution, ainsi qu'unité et diversité.

Zara Tchari a déclaré : « L'écriture de ce livre m'a conduite à plonger dans les archives, à interroger des témoins de l'époque, et à analyser les forces historiques qui ont influencé le Tchad des années 1960 et 1970. J'ai voulu retracer le parcours de Tombalbaye avec rigueur et nuance, en évitant tout jugement hâtif. Cet ouvrage n'est ni une hagiographie, ni une condamnation, mais plutôt un portrait équilibré d'un homme dont les forces et les faiblesses reflètent les immenses défis auxquels il a été confronté. »

La cérémonie a ainsi offert un espace de réflexion sur l'héritage de Tombalbaye et sur les leçons à tirer pour l'avenir du Tchad.


