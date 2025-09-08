Alwihda Info
LITTERATURE

Tchad : Présentation et dédicace du livre « Ma peau, mon pouvoir » de l’écrivaine Raouda Hamat Bong Aware


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 8 Septembre 2025


​N’Djamena – Le 7 septembre 2025, la salle bleue de l’Office national des médias et de l’audiovisuel (ONAMA) a accueilli la cérémonie de présentation et de dédicace du livre « Ma peau, mon pouvoir » de l’écrivaine tchadienne Raouda Hamat Bong Aware, publié aux Éditions Plume d’Afrique. L’événement a rassemblé un public choisi composé d’écrivains, d’intellectuels, d’acteurs culturels ainsi que des membres de la famille de l’auteure.


Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de promotion de la production littéraire féminine africaine et de valorisation de la place de la femme dans le paysage culturel du continent. L’ouvrage explore des thématiques liées à l’identité et aux discriminations fondées sur la couleur de peau ou l’origine sociale. Il constitue une invitation à réfléchir sur la beauté naturelle, tout en abordant le phénomène de dépigmentation, une problématique sociétale profonde au Tchad.

Dans son allocution, Raouda Hamat Bong Aware a exprimé sa gratitude au public venu nombreux, soulignant l’importance accordée à ce travail :
« L’écho des histoires de nombreuses femmes marginalisées à cause de leur couleur de peau ou de leur milieu social. J’ai voulu dire à chaque jeune fille qui se sent différente : ta différence est ta force, et ta peau n’est pas un défaut, mais ton identité. »

Elle a précisé que son récit s’inspire d’expériences réelles illustrant les défis auxquels sont confrontées les femmes africaines, notamment les préjugés et les discriminations implicites au sein des sociétés.

De son côté, M. Hassan Baba, directeur des Éditions Plume d’Afrique, a salué la portée de ce travail :
« Ma peau, mon pouvoir n’est pas seulement une œuvre littéraire, c’est aussi une prise de position courageuse qui ouvre un débat sur des sujets longtemps ignorés. Nous croyons au pouvoir des mots sincères pour susciter le changement, et nous espérons que ce livre marquera profondément les lecteurs, en particulier les jeunes. »

La cérémonie, marquée par une forte interaction du public, s’est clôturée par une séance de débat ouverte avec des échanges riches autour du contenu de l’ouvrage et de son message humaniste.

L’ouvrage, qui compte 174 pages, figure parmi les publications marquantes qui réinterrogent, dans une dimension littéraire sensible et engagée, les questions d’identité et de différence.


