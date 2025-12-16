Gabon : démission de deux ministres à l'issue des élections sénatoriales

Ce 16 décembre 2025, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu les démissions de M. Pascal OGOWET SIFFON, ministre du Tourisme et de l’Artisanat et de Mme Élodie Diane FOUEFOUE épouse SANDJOH, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, élus sénateurs à l’issue des élections de novembre dernier.



Ces démissions interviennent conformément aux dispositions constitutionnelles établissant l’incompatibilité entre les fonctions gouvernementales et l’exercice d’un mandat parlementaire, explique la Présidence.



Le Chef de l’État a salué le travail accompli par les deux membres du Gouvernement et a assuré que des dispositions seront prises afin de garantir la continuité du service public, dans le strict respect des institutions de la République.