BEAC : le Comité de Politique Monétaire relève ses taux face à la baisse des réserves de change

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a tenu sa quatrième session ordinaire de l’année, le lundi 15 décembre 2025 à Yaoundé (République du Cameroun), sous la présidence de Monsieur Yvon Sana Bangui, gouverneur de la BEAC et président statutaire du Comité.



La rencontre s’est déroulée avec la participation, par visioconférence, des représentants de la presse des pays membres. Au cours de cette session, les membres du CPM ont examiné les perspectives macroéconomiques internationales et sous-régionales.



Perspectives internationales

Selon les Perspectives de l’économie mondiale publiées en octobre 2025, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance mondiale de 3,2 % en 2025 et de 3,1 % en 2026, contre 3,3 % en 2024. S’agissant des prix, le FMI anticipe une baisse du taux d’inflation mondial à 4,2 % en 2025 et 3,7 % en 2026, après 5,8 % en 2024.



Perspectives sous-régionales

Au niveau sous-régional, les prévisions macroéconomiques actualisées pour 2025 par les services de la BEAC font ressortir : i) un ralentissement de la croissance à 2,4 %, contre 2,7 % en 2024 ;

ii) une baisse du taux d’inflation sous la norme communautaire à 2,2 %, contre 4,1 % en 2024 ;

iii) une légère amélioration du solde budgétaire, base engagements hors dons, à –1,4 % du PIB, contre –1,6 % du PIB en 2024 ; iv) une dégradation du solde du compte courant, dons officiels compris, à –2,9 % du PIB, contre 0,3 % du PIB en 2024.



La masse monétaire devrait augmenter de 5,1 % pour atteindre 21 977,7 milliards de FCFA à fin décembre 2025. Quant aux réserves de change, elles reculeraient de 2,6 % sur un an, pour s’établir à 6 377,3 milliards de FCFA au 31 décembre 2025, représentant 4,2 mois d’importations de biens et services, contre 4,9 mois en 2024, soit un taux de couverture extérieure de la monnaie de 67,0 %, après 74,9 % à fin 2024.



Décisions de politique monétaire

Tenant compte de ces évolutions, notamment de la baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie, le Comité de Politique Monétaire a décidé de relever : • le Taux d’Intérêt des Appels d’Offres de 4,50 % à 4,75 % ; • le Taux de la facilité de prêt marginal de 6,00 % à 6,25 %. En revanche, le CPM a décidé de maintenir : • le Taux de la facilité de dépôt à 0,00 % ; • les coefficients des réserves obligatoires à 7,00 % sur les exigibilités à vue et 4,50 % sur les exigibilités à terme. Malick Mahamat