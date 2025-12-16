Diplomatie : Le Cameroun suspendu de l'Union africaine pour impayés

Cette suspension prive Yaoundé de leviers essentiels sur la scène continentale. Tant que la dette n'est pas régularisée, le Cameroun ne peut plus :
-
Voter lors des sommets et sessions du Conseil exécutif ;
-
Proposer ou parrainer des résolutions ;
-
Faire valoir ses intérêts sur les dossiers de sécurité et d'économie régionale.
L'aboutissement d'une crise budgétaire annoncée
Cette sanction confirme les inquiétudes récemment exprimées par le Ministre des Finances, Louis Paul Motazé. Ce dernier avait prévenu que les tensions de trésorerie pourraient forcer le Cameroun à se désengager de plusieurs organisations internationales d'ici 2026. La décision de l'UA apparaît comme le premier signal concret de ce scénario de fragilité financière.
Un enjeu de crédibilité internationale
Pour une nation qui se veut un pilier de la zone CEMAC et un acteur central en Afrique, cette sanction interroge sur la hiérarchisation des dépenses publiques. Elle place le gouvernement devant une urgence : régulariser sa situation pour éviter un isolement diplomatique durable.