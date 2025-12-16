Alwihda Info
AFRIQUE

Diplomatie : Le Cameroun suspendu de l'Union africaine pour impayés


Alwihda Info | Par - 16 Décembre 2025


Le Cameroun fait face à une mise à l'écart historique au sein de l'organisation panafricaine. Pour cause de non-paiement de ses cotisations, estimées à près de 2 milliards de francs CFA, le pays a été officiellement suspendu de ses droits de participation aux processus décisionnels de l’Union africaine (UA).


Diplomatie : Le Cameroun suspendu de l'Union africaine pour impayés


 

Cette suspension prive Yaoundé de leviers essentiels sur la scène continentale. Tant que la dette n'est pas régularisée, le Cameroun ne peut plus :

  • Voter lors des sommets et sessions du Conseil exécutif ;

  • Proposer ou parrainer des résolutions ;

  • Faire valoir ses intérêts sur les dossiers de sécurité et d'économie régionale.


Diplomatie : Le Cameroun suspendu de l'Union africaine pour impayés



 

L'aboutissement d'une crise budgétaire annoncée


Cette sanction confirme les inquiétudes récemment exprimées par le Ministre des Finances, Louis Paul Motazé. Ce dernier avait prévenu que les tensions de trésorerie pourraient forcer le Cameroun à se désengager de plusieurs organisations internationales d'ici 2026. La décision de l'UA apparaît comme le premier signal concret de ce scénario de fragilité financière.




 Un enjeu de crédibilité internationale

 

Pour une nation qui se veut un pilier de la zone CEMAC et un acteur central en Afrique, cette sanction interroge sur la hiérarchisation des dépenses publiques. Elle place le gouvernement devant une urgence : régulariser sa situation pour éviter un isolement diplomatique durable.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
