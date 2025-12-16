RCA : La MINUSCA condamne l’attaque contre un convoi qui a blessé deux Casques bleus dans le Haut-Mbomou

L'attaque a eu lieu à 22 km de Zemio, sur l’axe Zemio-Mboki, dans la préfecture du Haut-Mbomou.



Deux Casques bleus ont été blessés au cours de l’attaque. Ils ont été transférés vers Bangui pour y recevoir les soins appropriés.







La Cheffe de la MINUSCA s’est déclarée profondément préoccupée par cette nouvelle agression. Elle rappelle que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.







Elle appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour :



Identifier les auteurs de ces actes ;

Les traduire rapidement devant la justice.





La Cheffe de la MINUSCA réaffirme que ces attaques lâches « n’entameront en rien la détermination de la Mission à mettre en œuvre son mandat au service de la paix et de la stabilité en RCA. »

