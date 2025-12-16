Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : La MINUSCA condamne l’attaque contre un convoi qui a blessé deux Casques bleus dans le Haut-Mbomou


Alwihda Info | Par - 16 Décembre 2025


Le lundi 15 décembre 2025, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la RCA et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, condamne avec la plus grande fermeté l’attaque menée ce matin par des éléments présumés des Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG) contre un convoi de la Force de la Mission.


Image d'Illustration
Image d'Illustration


 

L'attaque a eu lieu à 22 km de Zemio, sur l’axe Zemio-Mboki, dans la préfecture du Haut-Mbomou.

 

Deux Casques bleus ont été blessés au cours de l’attaque. Ils ont été transférés vers Bangui pour y recevoir les soins appropriés.

 

La Cheffe de la MINUSCA s’est déclarée profondément préoccupée par cette nouvelle agression. Elle rappelle que les attaques contre les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

 

Elle appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour :

  • Identifier les auteurs de ces actes ;

  • Les traduire rapidement devant la justice.



La Cheffe de la MINUSCA réaffirme que ces attaques lâches « n’entameront en rien la détermination de la Mission à mettre en œuvre son mandat au service de la paix et de la stabilité en RCA. »

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


