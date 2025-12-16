N’Djamena : fin de l’atelier de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants

Cette formation a permis aux professionnels des médias de mieux appréhender les réalités vécues par les victimes de la traite et du trafic illicite, notamment l’exploitation dans les travaux domestiques et les réseaux de migration clandestine. Les participants ont été sensibilisés au rôle crucial que jouent les médias dans la prévention, la dénonciation et la lutte contre ces pratiques inhumaines.



À l’issue de l’atelier, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), M. Abbas Mahamoud Tahir, a exhorté les participants à partager les connaissances acquises avec leurs confrères, afin que chaque acteur des médias puisse devenir un vecteur de sensibilisation et un acteur engagé dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.



Les participants ont également formulé plusieurs recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes. Ils ont notamment demandé au projet PROMIS de poursuivre la mise en place de formations spécialisées et continues, de mettre à la disposition des journalistes des documents de référence sur ces thématiques sensibles et d’initier des campagnes médiatiques de sensibilisation, axées sur la prévention, les causes profondes et les conséquences humaines de la traite et du trafic illicite.