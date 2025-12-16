N’Djamena : fin de l’atelier de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants

Cette formation a permis aux professionnels des médias de mieux appréhender les réalités vécues par les victimes de la traite et du trafic illicite, notamment l’exploitation dans les travaux domestiques et les réseaux de migration clandestine. Les participants ont été sensibilisés au rôle crucial que jouent les médias dans la prévention, la dénonciation et la lutte contre ces pratiques inhumaines.
À l’issue de l’atelier, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), M. Abbas Mahamoud Tahir, a exhorté les participants à partager les connaissances acquises avec leurs confrères, afin que chaque acteur des médias puisse devenir un vecteur de sensibilisation et un acteur engagé dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
Les participants ont également formulé plusieurs recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes. Ils ont notamment demandé au projet PROMIS de poursuivre la mise en place de formations spécialisées et continues, de mettre à la disposition des journalistes des documents de référence sur ces thématiques sensibles et d’initier des campagnes médiatiques de sensibilisation, axées sur la prévention, les causes profondes et les conséquences humaines de la traite et du trafic illicite.
À l’issue de l’atelier, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), M. Abbas Mahamoud Tahir, a exhorté les participants à partager les connaissances acquises avec leurs confrères, afin que chaque acteur des médias puisse devenir un vecteur de sensibilisation et un acteur engagé dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
Les participants ont également formulé plusieurs recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes. Ils ont notamment demandé au projet PROMIS de poursuivre la mise en place de formations spécialisées et continues, de mettre à la disposition des journalistes des documents de référence sur ces thématiques sensibles et d’initier des campagnes médiatiques de sensibilisation, axées sur la prévention, les causes profondes et les conséquences humaines de la traite et du trafic illicite.
À l’endroit du Ministère de la Justice et des Droits humains, les participants ont recommandé d’accélérer la procédure de promulgation de la loi relative à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants, afin de renforcer le cadre juridique de lutte contre ces fléaux.
Ils ont également invité la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants à renforcer sa collaboration avec l’Union des Journalistes Tchadiens, dans l’objectif de mieux promouvoir les droits des victimes et d’améliorer l’efficacité des actions de sensibilisation.
Enfin, l’Union des Journalistes Tchadiens a été encouragée à poursuivre ses efforts pour faciliter la coopération intersectorielle entre les médias, les autorités publiques, la société civile et les organisations spécialisées, afin de garantir un accès à des informations fiables, vérifiées et régulièrement actualisées.
Ils ont également invité la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants à renforcer sa collaboration avec l’Union des Journalistes Tchadiens, dans l’objectif de mieux promouvoir les droits des victimes et d’améliorer l’efficacité des actions de sensibilisation.
Enfin, l’Union des Journalistes Tchadiens a été encouragée à poursuivre ses efforts pour faciliter la coopération intersectorielle entre les médias, les autorités publiques, la société civile et les organisations spécialisées, afin de garantir un accès à des informations fiables, vérifiées et régulièrement actualisées.