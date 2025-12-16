Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : fin de l’atelier de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 16 Décembre 2025


​Un atelier de formation sur la traite des personnes (TP) et le trafic illicite de migrants (TMI), organisé par le projet PROMIS, s’est achevé le 16 décembre 2025 à la Maison de la Presse du Tchad, après deux jours de travaux, du 15 au 16 décembre.


N’Djamena : fin de l’atelier de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants
Cette formation a permis aux professionnels des médias de mieux appréhender les réalités vécues par les victimes de la traite et du trafic illicite, notamment l’exploitation dans les travaux domestiques et les réseaux de migration clandestine. Les participants ont été sensibilisés au rôle crucial que jouent les médias dans la prévention, la dénonciation et la lutte contre ces pratiques inhumaines.

À l’issue de l’atelier, le président de l’Union des Journalistes Tchadiens (UJT), M. Abbas Mahamoud Tahir, a exhorté les participants à partager les connaissances acquises avec leurs confrères, afin que chaque acteur des médias puisse devenir un vecteur de sensibilisation et un acteur engagé dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.

Les participants ont également formulé plusieurs recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes. Ils ont notamment demandé au projet PROMIS de poursuivre la mise en place de formations spécialisées et continues, de mettre à la disposition des journalistes des documents de référence sur ces thématiques sensibles et d’initier des campagnes médiatiques de sensibilisation, axées sur la prévention, les causes profondes et les conséquences humaines de la traite et du trafic illicite.

N’Djamena : fin de l’atelier de formation sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants
À l’endroit du Ministère de la Justice et des Droits humains, les participants ont recommandé d’accélérer la procédure de promulgation de la loi relative à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants, afin de renforcer le cadre juridique de lutte contre ces fléaux.

Ils ont également invité la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants à renforcer sa collaboration avec l’Union des Journalistes Tchadiens, dans l’objectif de mieux promouvoir les droits des victimes et d’améliorer l’efficacité des actions de sensibilisation.

Enfin, l’Union des Journalistes Tchadiens a été encouragée à poursuivre ses efforts pour faciliter la coopération intersectorielle entre les médias, les autorités publiques, la société civile et les organisations spécialisées, afin de garantir un accès à des informations fiables, vérifiées et régulièrement actualisées.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/12/2025

Tchad : Le général Hissein Gueillet Hemchi nommé DG de l'ANSICE

Tchad : Le général Hissein Gueillet Hemchi nommé DG de l'ANSICE

Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie 15/12/2025

Populaires

Diplomatie : Le Cameroun suspendu de l'Union africaine pour impayés

16/12/2025

Fin d'une ère : Crash du dernier Antonov An-22 "Antei" en service en Russie

16/12/2025

Tchad : Le général Hissein Gueillet Hemchi nommé DG de l'ANSICE

15/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter