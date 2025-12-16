Fin d'une ère : Crash du dernier Antonov An-22 "Antei" en service en Russie

Une désintégration en plein vol



Les témoignages visuels montrent le moment où le géant des airs s'est littéralement brisé en deux avant de se désintégrer en plein vol. Après une explosion soudaine, le fuselage et les débris ont fini leur course dans les eaux du lac.







Selon les premiers rapports, les personnes à bord (entre 7 et 8 selon les sources, dont 5 membres d'équipage) ont toutes péri. Les autorités russes ont ouvert une enquête, l'hypothèse d'une défaillance technique majeure étant actuellement privilégiée.







La disparition d'un géant de l'aviation



Cet accident marque la disparition du tout dernier An-22 opérationnel au monde. Surnommé "Antei", le An-22 était le plus gros avion à turbopropulseurs jamais construit en série.







Cette perte symbolise le déclin d'une lignée de géants :

