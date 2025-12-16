Alwihda Info
INTERNATIONAL

Fin d'une ère : Crash du dernier Antonov An-22 "Antei" en service en Russie


Alwihda Info | Par - 16 Décembre 2025


Des images spectaculaires de l'accident de l'Antonov An-22, survenu le 9 décembre 2025, ont été diffusées hier. L'avion de transport militaire lourd s'est écrasé au-dessus du lac d'Ovsdskoy, dans la région d'Ivanovo.


Fin d'une ère : Crash du dernier Antonov An-22 "Antei" en service en Russie


 

Une désintégration en plein vol


Les témoignages visuels montrent le moment où le géant des airs s'est littéralement brisé en deux avant de se désintégrer en plein vol. Après une explosion soudaine, le fuselage et les débris ont fini leur course dans les eaux du lac.



Selon les premiers rapports, les personnes à bord (entre 7 et 8 selon les sources, dont 5 membres d'équipage) ont toutes péri. Les autorités russes ont ouvert une enquête, l'hypothèse d'une défaillance technique majeure étant actuellement privilégiée.



La disparition d'un géant de l'aviation


Cet accident marque la disparition du tout dernier An-22 opérationnel au monde. Surnommé "Antei", le An-22 était le plus gros avion à turbopropulseurs jamais construit en série.



Cette perte symbolise le déclin d'une lignée de géants :

  • An-22 : Le dernier exemplaire en service vient de s'écraser.

  • An-225 Mriya : Son "grand frère" à réaction, et plus gros avion du monde, avait été détruit au début de la guerre en Ukraine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


