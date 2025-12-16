Tchad : réunion trimestrielle du système éducatif dans le Kanem

La ville de Mao a accueilli ce mardi la réunion trimestrielle du système éducatif de la province du Kanem. Cette rencontre stratégique a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, en présence du délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Taher Mahamat Abakar, des autorités administratives, locales et traditionnelles, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des inspecteurs départementaux de l'Éducation nationale.



L’objectif principal de cette réunion était de faire le point sur l’état d’avancement de l’année scolaire en cours, d’identifier les défis rencontrés et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité de l’enseignement dans la province. Dans son intervention, Taher Mahamat Abakar a remercié la délégation générale du gouvernement pour cette initiative, qu’il a saluée comme étant dans l’intérêt général.



Le planificateur de la délégation de l’Éducation nationale du Kanem, Ali Abakar Kayaï, a ensuite présenté un rapport détaillé sur la situation actuelle du secteur. Il a mis en lumière les progrès réalisés, notamment l’augmentation du taux de scolarisation dans certaines zones, tout en soulignant les difficultés persistantes, le manque des enseignants qualifiés, insuffisance des infrastructures scolaires, et faible implication des parents dans le suivi éducatif de leurs enfants.



Dans son allocution d’ouverture, le délégué général a salué l’engagement des enseignants et des acteurs éducatifs, rappelant que l’éducation demeure une priorité pour les plus hautes autorités du pays. Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre tous les acteurs pour garantir un environnement scolaire favorable à l’apprentissage.



Les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment : le recrutement et la formation continue des enseignants, la construction d’infrastructures scolaires, en particulier des salles de classe et des latrines, le renforcement des campagnes de sensibilisation à l’importance de l’éducation, en particulier pour les jeunes filles.



En clôturant les travaux, le délégué général a réaffirmé l’engagement des autorités à soutenir toutes les initiatives visant à améliorer le système éducatif. Il a exhorté les partenaires techniques et financiers à renforcer leur appui aux efforts locaux, afin de garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous les enfants du Kanem.