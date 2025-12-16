Tchad : au Guéra, une cérémonie de plaidoyer mobilise les autorités en faveur des droits des enfants

Une importante cérémonie de plaidoyer en faveur de l'avancement des droits des enfants s'est tenue dans la province du Guéra, réunissant les autorités administratives, traditionnelles et religieuses autour d'un engagement commun pour la protection de l'enfance.



La rencontre a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, en présence des représentants des différents services de l'État, marquant ainsi l'importance accordée à cette cause par les institutions publiques.



La cérémonie s'est ouverte par une représentation théâtrale de la troupe « La Reine du Guéra », qui a sensibilisé l'assistance sur les enjeux liés à la protection des enfants à travers une performance évocatrice. Le délégué de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Abdelaziz Damalia, a ensuite exposé les objectifs de cette rencontre, soulignant la nécessité d'une mobilisation collective pour garantir les droits fondamentaux des enfants dans la province.



La cheffe du bureau de l'UNICEF à Mongo a pris la parole pour réaffirmer l'engagement de son institution dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Elle a présenté des données préoccupantes concernant les lacunes en matière de protection de l'enfance, appelant à une action concertée de tous les acteurs. Un moment fort de la cérémonie a été la présentation du plaidoyer des enfants eux-mêmes devant les autorités compétentes.



Ces enfants ont exprimé directement leurs préoccupations et leurs attentes en matière de protection et de respect de leurs droits. Les représentants des préfets, les maires des communes, les chefs de cantons, ainsi que les autorités religieuses ont tour à tour lu publiquement leurs engagements en faveur de la protection des enfants, marquant ainsi leur adhésion formelle à cette cause.,



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la province du Guéra, Hassan Souleymane Adam, a salué l'engagement de l'ensemble des représentants des différentes couches sociales, de l'UNICEF et de la délégation de la Femme. Il a souligné l'importance de cette rencontre organisée pour répondre concrètement au plaidoyer formulé par les enfants, appelant à une mobilisation durable pour faire de la protection de l'enfance une priorité dans la province du Guéra.