Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : viande tchadienne, un atelier stratégique pour renforcer la chaîne de valeur et l’exportation


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 16 Décembre 2025



Tchad : viande tchadienne, un atelier stratégique pour renforcer la chaîne de valeur et l’exportation
À l’initiative du ministère du Commerce et de l’Industrie, à travers l’UMOCIRT, et avec l’appui du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF), un atelier de validation consacré à la chaîne de valeur de la viande tchadienne destinée à l’exportation, se tient du 16 au 17 décembre 2025 au CFOD de N’Djamena.

Cette rencontre vise à orienter les investissements sanitaires et phytosanitaires afin de renforcer la compétitivité du secteur. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Commerce et de l’Industrie, Mbaïkombe Guetimbaye Abel, a exprimé toute sa reconnaissance au Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF), pour son accompagnement financier dans le cadre de l’actuel don pour l’élaboration de projet (DEP-STDF/PPG/989).

Selon lui, ce projet a pour objectif, dans un premier temps, de mener une analyse approfondie de la chaîne de valeur de la viande tchadienne destinée à l’exportation et, dans un second temps, de proposer l’utilisation de l’outil P-IMA du STDF pour la priorisation des besoins en matière d’investissements sanitaires et phytosanitaires dans le secteur du bétail et de la viande.

Ce processus devra aboutir à l’élaboration d’un projet fondé sur les constats et recommandations issus de l’analyse de la chaîne de valeur ainsi que du cadre P-IMA. Le secrétaire général a rappelé que la filière de la viande occupe une place stratégique dans l’économie tchadienne.

Elle constitue l’un des principaux leviers de création de valeur, d’emplois et de revenus pour des milliers de ménages ruraux. Il a également souligné que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives visant à moderniser et à professionnaliser la filière, afin d’en améliorer la compétitivité sur les marchés régional et international.

Enfin, il a insisté sur l’importance particulière de la tenue de cet atelier et de cette première réunion, qui marquent une étape décisive dans le processus de structuration et de développement durable de la filière viande au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/12/2025

Tchad : Le Ministre Passalé Kanabé Marcelin en visite de travail pour dynamiser ses institutions sous tutelle

Tchad : Le Ministre Passalé Kanabé Marcelin en visite de travail pour dynamiser ses institutions sous tutelle

Tchad : Lancement de l'atelier de validation du Plan d’action 2026-2030 du Ministère de l'Action Sociale Tchad : Lancement de l'atelier de validation du Plan d’action 2026-2030 du Ministère de l'Action Sociale 15/12/2025

Populaires

Union Africaine : L'UA réaffirme son soutien au Bénin après la tentative de coup d'État

15/12/2025

Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie

15/12/2025

Nigeria : la situation déplorable de l'État de droit

15/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter