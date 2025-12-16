Tchad : viande tchadienne, un atelier stratégique pour renforcer la chaîne de valeur et l’exportation

À l’initiative du ministère du Commerce et de l’Industrie, à travers l’UMOCIRT, et avec l’appui du Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF), un atelier de validation consacré à la chaîne de valeur de la viande tchadienne destinée à l’exportation, se tient du 16 au 17 décembre 2025 au CFOD de N’Djamena.



Cette rencontre vise à orienter les investissements sanitaires et phytosanitaires afin de renforcer la compétitivité du secteur. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Commerce et de l’Industrie, Mbaïkombe Guetimbaye Abel, a exprimé toute sa reconnaissance au Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF), pour son accompagnement financier dans le cadre de l’actuel don pour l’élaboration de projet (DEP-STDF/PPG/989).



Selon lui, ce projet a pour objectif, dans un premier temps, de mener une analyse approfondie de la chaîne de valeur de la viande tchadienne destinée à l’exportation et, dans un second temps, de proposer l’utilisation de l’outil P-IMA du STDF pour la priorisation des besoins en matière d’investissements sanitaires et phytosanitaires dans le secteur du bétail et de la viande.



Ce processus devra aboutir à l’élaboration d’un projet fondé sur les constats et recommandations issus de l’analyse de la chaîne de valeur ainsi que du cadre P-IMA. Le secrétaire général a rappelé que la filière de la viande occupe une place stratégique dans l’économie tchadienne.



Elle constitue l’un des principaux leviers de création de valeur, d’emplois et de revenus pour des milliers de ménages ruraux. Il a également souligné que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives visant à moderniser et à professionnaliser la filière, afin d’en améliorer la compétitivité sur les marchés régional et international.



Enfin, il a insisté sur l’importance particulière de la tenue de cet atelier et de cette première réunion, qui marquent une étape décisive dans le processus de structuration et de développement durable de la filière viande au Tchad.