Tchad : des patrouilles motorisées pour protéger éleveurs et agriculteurs dans le Bahar-Azoum

Dans le département de Bahr-Azoum, la sécurité des populations rurales est une priorité.



Le préfet Mahamat Ahmat Saleh, en mission de terrain depuis plusieurs semaines, multiplie les actions concrètes pour garantir la paix et la protection des biens des éleveurs et agriculteurs. Sous un soleil de plomb, ou dans la fraîcheur des nuits sahéliennes, les patrouilles motorisées sillonnent les pistes poussiéreuses du département de Bahr-Azoum.



À leur tête, le préfet Mahamat Ahmat Saleh, qui ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité de ses administrés. Motos et véhicules tout-terrain composent ces unités mobiles, actives de jour comme de nuit, dans une stratégie de proximité visant à prévenir les troubles et à rassurer les populations.



« La patrouille nocturne et diurne motorisée fait partie de nos dispositifs spécialement calibrés pour assurer la sécurité de nos éleveurs, agriculteurs et la sûreté de leurs biens », explique le préfet. Pour lui, la présence sur le terrain est non seulement un devoir, mais aussi une méthode efficace pour dissuader les fauteurs de troubles. « Nous avons toujours préféré être aux côtés des forces de sécurité, sur le terrain, pour extirper le désordre », ajoute-t-il.



Cette dynamique sécuritaire s’inscrit dans un cadre plus large de soutien institutionnel. Le préfet rend hommage à l’appui constant du délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakh Achekh. « Grâce à Allah et aux orientations, au soutien moral, matériel, technique, financier et aux encouragements de Son Excellence, nous pouvons mener à bien cette mission », souligne-t-il avec reconnaissance.



Dans un contexte marqué par des tensions foncières et des défis sécuritaires, l’engagement du préfet Mahamat Ahmat Saleh illustre une volonté ferme de restaurer la confiance entre l’État et les populations rurales.