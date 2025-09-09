Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministre de l’Education nationale reçoit le bureau exécutif national du SET


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2025



Tchad : le ministre de l’Education nationale reçoit le bureau exécutif national du SET
Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Dr Aboubakar Assidick Choroma, et le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et à la Promotion Civique, Ahmat Youssouf Tahir, ont reçu les membres du Bureau Exécutif National du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), conduits par le secrétaire général Bolmbari Ngalaou.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur les revendications des enseignants, le préavis de grève lancé par le SET et la révision du Décret 477 portant statut particulier des enseignants.

Le ministre a fait état de l’évolution du dossier de révision de ce texte. Il a rappelé que la révision de ce texte est instruite par le président de la République. Les représentants syndicaux ont, quant à eux, salué l'engagement du ministre à faire aboutir ce dossier.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue constructif, essentiel pour la résolution des défis du secteur éducatif.



