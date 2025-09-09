Réorganisation : Le Tchad rappelle plus de 30 diplomates en poste à l'étranger

Par décret N°2119/PR/PM/MAEIATE/2025 du 09 septembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont rappelées des Missions Diplomatiques et Consulaires de la République du Tchad à l’Etranger ci-après :
1. Ambassade du Tchad en Côte d’Ivoire/ Abidjan
● Ambassadeur : M. SOUARIBA GONFOULI, est rappelé ;
● Premier Conseiller: M. ACHEIK NIMIR MAKAYE, est rappelé ;
● Premier Secrétaire : Mme HAOUA AKOUYA, est rappelée ;
● Conseiller Économique : Mme. REMADJI CHRISTELLE, est rappelée ;
● Attaché : M. NADJO KAINA, est rappelé.
2. Ambassade du Tchad en Afrique du Sud/ Pretoria
● Conseiller Économique : M. OUMAR ABDELKADER RAMAD, est rappelé ;
3. Ambassade du Tchad en Allemagne / Berlin
● Conseiller Économique : Mme. RACHA MOUSSA DAGO, est rappelée ;
● Deuxième Secrétaire : M. AKACHA ABBA ALI KAYA est rappelé.
4. Ambassade du Tchad en Arabie Saoudite / Riyadh
● Deuxième Secrétaire : M. IDRISS SALEH IBRAHIM, est rappelé ;
● Conseiller Économique : M. SOULEYMAN ABAKAR AHMAT, est rappelé ;
5. Ambassade du Tchad en Belgique / Bruxelles
● Deuxième Secrétaire : M. NDILIRA WOTAMAN, est rappelé ;
● Conseiller Économique : M. ADJIB ABDRAMAN DADI, est rappelé ;
6. Ambassade du Tchad au Burkina Faso/ Ouagadougou
● Conseiller Culturel : M. DAOUDA MAHAMAT KHALI, est rappelé ;
7. Ambassade du Tchad en Suisse / Genève
● Conseiller Juridique : Dr. DJANGBEYE EVARISTE, est rappelé ;
8. Ambassade du Tchad en Éthiopie / Addis-Abeba
● Conseiller à l’Environnement: M. AHAMAT MAHAMAT MOUSSA, est rappelé ;
9. Ambassade du Tchad au Gabon/Libreville
● Ambassadeur : M. MOUSTAPHA ALI ALIFEI, est rappelé ;
● Premier Secrétaire : M. MAHAMAT SALEH TOGOI, est rappelé ;
10. Ambassade du Tchad en Israël / Tel-Aviv
● Conseiller Économique : M. ABAKAR MAHAMAT OUTHMAN , est rappelé ;
● Premier Secrétaire : M. MAHAMAT ABDERAMAN NOURENE, est rappelé ;
11. Ambassade du Tchad au Koweït / Koweït City
● Conseiller Économique : M. BRAHIM CHOUEIB ADAM AHMAT, est rappelé ;
12. Ambassade du Tchad à Tripoli/ Libye
● Premier Secrétaire : M. BECHIR TREBO ABOUD, est rappelé ;
13. Ambassade du Tchad au Qatar/ Doha
● Conseiller Économique : M. ATTEIB AHMAT MAHAMAT, est rappelé ;
14. Représentation Permanente du Tchad aux Nations-Unies/New-York
● Conseiller à l’Environnement: M. HABIB GADEMI, est rappelé ;
15. Ambassade du Tchad en Turkiye/ Ankara
● Conseiller Économique : M. MANY YOUSSOUF MAHAMAT, est rappelé ;
16. Ambassade du Tchad au Canada/ Ottawa
● Conseiller Économique : M. IDRISS MAHAMAT DENE HAGGAR, est rappelé ;
17. Consulat Général du Tchad à Djeddah / Arabie Saoudite
● Consul Général Adjoint : M. NASSOUR MAHAMADENE OUROUGA, est rappelé ;
18. Consulat Général du Tchad à Doubaï / Émirats
● Consul Général Adjoint : M. MAHAMAT HAMDAN IDRISS, est rappelé ;
19. Consulat Général du Tchad à Istanbul / Turkiye
● Consul Général Adjoint : M. IBRAHIM ALMADO ALI , est rappelé ;
● Attaché : M. ADAM KALLI NASSOUR, est rappelé .
