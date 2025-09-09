Alwihda Info
TCHAD

Réorganisation : Le Tchad rappelle plus de 30 diplomates en poste à l'étranger


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Septembre 2025



Réorganisation : Le Tchad rappelle plus de 30 diplomates en poste à l'étranger
Par décret N°2119/PR/PM/MAEIATE/2025 du 09 septembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont rappelées des Missions Diplomatiques et Consulaires de la République du Tchad à l’Etranger ci-après :

1. Ambassade du Tchad en Côte d’Ivoire/ Abidjan
● Ambassadeur : M. SOUARIBA GONFOULI, est rappelé ;
● Premier Conseiller: M. ACHEIK NIMIR MAKAYE, est rappelé ;
● Premier Secrétaire : Mme HAOUA AKOUYA, est rappelée ;
● Conseiller Économique : Mme. REMADJI CHRISTELLE, est rappelée ;
● Attaché : M. NADJO KAINA, est rappelé.

2. Ambassade du Tchad en Afrique du Sud/ Pretoria
● Conseiller Économique : M. OUMAR ABDELKADER RAMAD, est rappelé ;

3. Ambassade du Tchad en Allemagne / Berlin
● Conseiller Économique : Mme. RACHA MOUSSA DAGO, est rappelée ;
● Deuxième Secrétaire : M. AKACHA ABBA ALI KAYA est rappelé.

4. Ambassade du Tchad en Arabie Saoudite / Riyadh 
● Deuxième Secrétaire : M. IDRISS SALEH IBRAHIM, est rappelé ;
● Conseiller Économique : M. SOULEYMAN ABAKAR AHMAT, est rappelé ;

5. Ambassade du Tchad en Belgique / Bruxelles
● Deuxième Secrétaire : M. NDILIRA WOTAMAN, est rappelé ;
● Conseiller Économique : M. ADJIB ABDRAMAN DADI, est rappelé ;

6. Ambassade du Tchad au Burkina Faso/ Ouagadougou 
● Conseiller Culturel : M. DAOUDA MAHAMAT KHALI, est rappelé ;

7. Ambassade du Tchad en Suisse / Genève 
● Conseiller Juridique : Dr. DJANGBEYE EVARISTE, est rappelé ;

8. Ambassade du Tchad en Éthiopie / Addis-Abeba
● Conseiller à l’Environnement: M. AHAMAT MAHAMAT MOUSSA, est rappelé ;

9. Ambassade du Tchad au Gabon/Libreville
● Ambassadeur : M. MOUSTAPHA ALI ALIFEI, est rappelé ;
● Premier Secrétaire : M. MAHAMAT SALEH TOGOI, est rappelé ;

10. Ambassade du Tchad en Israël / Tel-Aviv
● Conseiller Économique : M. ABAKAR MAHAMAT OUTHMAN , est rappelé ;
● Premier Secrétaire : M. MAHAMAT ABDERAMAN NOURENE, est rappelé ;

11. Ambassade du Tchad au Koweït / Koweït City 
● Conseiller Économique : M. BRAHIM CHOUEIB ADAM AHMAT, est rappelé ;

12. Ambassade du Tchad à Tripoli/ Libye
● Premier Secrétaire : M. BECHIR TREBO ABOUD, est rappelé ;

13. Ambassade du Tchad au Qatar/ Doha
● Conseiller Économique : M. ATTEIB AHMAT MAHAMAT, est rappelé ;

14. Représentation Permanente du Tchad aux Nations-Unies/New-York
● Conseiller à l’Environnement: M. HABIB GADEMI, est rappelé ;

15. Ambassade du Tchad en Turkiye/ Ankara
● Conseiller Économique : M. MANY YOUSSOUF MAHAMAT, est rappelé ;

16. Ambassade du Tchad au Canada/ Ottawa
● Conseiller Économique : M. IDRISS MAHAMAT DENE HAGGAR, est rappelé ;

17. Consulat Général du Tchad à Djeddah / Arabie Saoudite
● Consul Général Adjoint : M. NASSOUR MAHAMADENE OUROUGA, est rappelé ;

18. Consulat Général du Tchad à Doubaï / Émirats 
● Consul Général Adjoint : M. MAHAMAT HAMDAN IDRISS, est rappelé ;

19. Consulat Général du Tchad à Istanbul / Turkiye
● Consul Général Adjoint : M. IBRAHIM ALMADO ALI , est rappelé ;
● Attaché : M. ADAM KALLI NASSOUR, est rappelé .


