Réorganisation : Le Tchad rappelle plus de 30 diplomates en poste à l'étranger

Par décret N°2119/PR/PM/MAEIATE/2025 du 09 septembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont rappelées des Missions Diplomatiques et Consulaires de la République du Tchad à l’Etranger ci-après :



1. Ambassade du Tchad en Côte d’Ivoire/ Abidjan

● Ambassadeur : M. SOUARIBA GONFOULI, est rappelé ;

● Premier Conseiller: M. ACHEIK NIMIR MAKAYE, est rappelé ;

● Premier Secrétaire : Mme HAOUA AKOUYA, est rappelée ;

● Conseiller Économique : Mme. REMADJI CHRISTELLE, est rappelée ;

● Attaché : M. NADJO KAINA, est rappelé.



2. Ambassade du Tchad en Afrique du Sud/ Pretoria

● Conseiller Économique : M. OUMAR ABDELKADER RAMAD, est rappelé ;



3. Ambassade du Tchad en Allemagne / Berlin

● Conseiller Économique : Mme. RACHA MOUSSA DAGO, est rappelée ;

● Deuxième Secrétaire : M. AKACHA ABBA ALI KAYA est rappelé.



4. Ambassade du Tchad en Arabie Saoudite / Riyadh

● Deuxième Secrétaire : M. IDRISS SALEH IBRAHIM, est rappelé ;

● Conseiller Économique : M. SOULEYMAN ABAKAR AHMAT, est rappelé ;



5. Ambassade du Tchad en Belgique / Bruxelles

● Deuxième Secrétaire : M. NDILIRA WOTAMAN, est rappelé ;

● Conseiller Économique : M. ADJIB ABDRAMAN DADI, est rappelé ;



6. Ambassade du Tchad au Burkina Faso/ Ouagadougou

● Conseiller Culturel : M. DAOUDA MAHAMAT KHALI, est rappelé ;



7. Ambassade du Tchad en Suisse / Genève

● Conseiller Juridique : Dr. DJANGBEYE EVARISTE, est rappelé ;



8. Ambassade du Tchad en Éthiopie / Addis-Abeba

● Conseiller à l’Environnement: M. AHAMAT MAHAMAT MOUSSA, est rappelé ;



9. Ambassade du Tchad au Gabon/Libreville

● Ambassadeur : M. MOUSTAPHA ALI ALIFEI, est rappelé ;

● Premier Secrétaire : M. MAHAMAT SALEH TOGOI, est rappelé ;



10. Ambassade du Tchad en Israël / Tel-Aviv

● Conseiller Économique : M. ABAKAR MAHAMAT OUTHMAN , est rappelé ;

● Premier Secrétaire : M. MAHAMAT ABDERAMAN NOURENE, est rappelé ;



11. Ambassade du Tchad au Koweït / Koweït City

● Conseiller Économique : M. BRAHIM CHOUEIB ADAM AHMAT, est rappelé ;



12. Ambassade du Tchad à Tripoli/ Libye

● Premier Secrétaire : M. BECHIR TREBO ABOUD, est rappelé ;



13. Ambassade du Tchad au Qatar/ Doha

● Conseiller Économique : M. ATTEIB AHMAT MAHAMAT, est rappelé ;



14. Représentation Permanente du Tchad aux Nations-Unies/New-York

● Conseiller à l’Environnement: M. HABIB GADEMI, est rappelé ;



15. Ambassade du Tchad en Turkiye/ Ankara

● Conseiller Économique : M. MANY YOUSSOUF MAHAMAT, est rappelé ;



16. Ambassade du Tchad au Canada/ Ottawa

● Conseiller Économique : M. IDRISS MAHAMAT DENE HAGGAR, est rappelé ;



17. Consulat Général du Tchad à Djeddah / Arabie Saoudite

● Consul Général Adjoint : M. NASSOUR MAHAMADENE OUROUGA, est rappelé ;



18. Consulat Général du Tchad à Doubaï / Émirats

● Consul Général Adjoint : M. MAHAMAT HAMDAN IDRISS, est rappelé ;



19. Consulat Général du Tchad à Istanbul / Turkiye

● Consul Général Adjoint : M. IBRAHIM ALMADO ALI , est rappelé ;

● Attaché : M. ADAM KALLI NASSOUR, est rappelé .