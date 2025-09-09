Alwihda Info
INTERNATIONAL

La RDC condamne les frappes israéliennes menées à Doha


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Septembre 2025


Kinshasa, 9 septembre 2025 – Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a exprimé sa profonde préoccupation à la suite des frappes israéliennes menées à Doha, au Qatar. Dans un communiqué officiel, Kinshasa a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté du Qatar, estimant que ces attaques risquent d’aggraver une situation régionale déjà fragile.


La RDC a réaffirmé sa solidarité avec le Qatar, rappelant son rôle historique de médiateur et de défenseur du dialogue et de la paix. Le gouvernement congolais a insisté sur la nécessité d’éviter l’escalade, de respecter le droit international et de protéger les civils pris dans les violences.

« Tout en tenant compte de la complexité de la crise actuelle, il est impératif de privilégier la désescalade et le respect des normes internationales », indique le communiqué.

Kinshasa a également lancé un appel pressant à l’ensemble des parties impliquées pour s’abstenir de tout acte pouvant compromettre les efforts de médiation. Elle exhorte à travailler collectivement en faveur d’un cessez-le-feu permanent et d’une paix juste et durable au Moyen-Orient.

Avec cette prise de position, la RDC s’aligne aux voix africaines et internationales qui condamnent l’escalade militaire dans la région et appellent au retour à un dialogue constructif.


