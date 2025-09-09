Alwihda Info
TCHAD

Tchad : tournée éducative et de sensibilisation à Kamakaye dans le Kanem-Est


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 9 Septembre 2025



Dans le cadre de sa tournée axée sur l’éducation et le vivre-ensemble, le préfet du département du Kanem-Est, Abakar Abderahim Eriteiro Ardja, accompagné d’une importante délégation, notamment du député du département, l’honorable Abakar Djoufoun, s’est rendu hier lundi 08 septembre 2025 à Kamakaye.

Dès son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par les élites de la localité, ainsi que la population fortement mobilisée. Au cours de cette visite, les deux personnalités ont conjointement présidé une cérémonie de sensibilisation de grande envergure. Elles ont insisté sur la nécessité pour les parents d’envoyer tous les enfants à l’école, sans distinction de sexe, en mettant particulièrement l’accent sur la scolarisation des filles.

Les autorités ont également souligné le manque d’infrastructures scolaires et de personnel éducatif qualifié dans le département, lançant un appel pressant à l’aide. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques essentielles : le vivre-ensemble et la cohésion sociale, la santé communautaire, la protection de l’environnement et le développement des infrastructures sociales de base.

À l’issue de la cérémonie, le préfet a visité les réalisations initiées par le député dans son village, notamment une école primaire, un centre de santé et un grand château d’eau. Il a salué avec force ces actions louables, témoignant de l’engagement du député en faveur de l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens et de la promotion du développement local.

Enfin, le préfet a marqué une étape à la ferme agricole mise en place par un groupement de la localité, saluant ainsi cette initiative comme un exemple concret de développement communautaire et d’autonomisation économique.


