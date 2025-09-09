N'Djamena - Location frauduleuse : un entrepreneur risque 3 ans de prison pour escroquerie

Un différend judiciaire oppose actuellement un entrepreneur à un particulier autour d’un contrat de location d’un camion de marque Yap. L’affaire, portée devant le Tribunal de grande instance de N'Djamena, a retenu l’attention par la gravité des accusations.



Selon le plaignant, un accord avait été conclu pour la location du véhicule sur une durée d’un mois, moyennant la somme de 1 500 000 F. Toutefois, quelques jours après la signature, il aurait constaté que le camion était hors d’usage et donc inutilisable. Se sentant dupé, il accuse son partenaire d’escroquerie et exige la résiliation immédiate du contrat, ce que l’entrepreneur mis en cause refuse catégoriquement.



Lors de l’audience le 8 septembre 2025, le procureur a requis trois (3) ans de prison ferme ainsi qu’une amende de 300 000 F à l’encontre de l’accusé. Ce dernier, pour sa part, continue de plaider non coupable, soutenant qu’il n’a commis aucune fraude.



L’affaire a été mise en délibéré.