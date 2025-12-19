Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Canton Banda : Un front uni contre les Violences Basées sur le Genre


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Décembre 2025


Le village de Helibongo a vibré, ce jeudi 18 décembre 2025, au rythme de la clôture des 16 jours d'activisme. Sous l'égide de la Délégation de la Femme et de la Petite Enfance, en partenariat avec l'UNFPA, cette campagne de sensibilisation a marqué les esprits par son approche inclusive et pédagogique.


Le 18 décembre 2025, la Délégation de la Femme et de la Petite Enfance, en partenariat avec l’UNFPA, a clôturé les 16 jours d’activisme par une campagne de sensibilisation au village Helibongo dans le canton Banda. Cette activité a rassemblé des femmes enceintes, des nouvelles mamans, et des hommes autour du thème « Spot aux violences basées sur le genre dans le canton Banda ».

 

Lors de l’ouverture de l’événement, Mme Nekarnodji Dionbang, déléguée provinciale de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen Chari, a exprimé sa gratitude envers les nombreuses participantes. Elle a souligné que l’objectif principal de cette campagne est de sensibiliser la population pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, un fléau touchant tant les zones urbaines que rurales.

 

Une causerie-débat a été animée par Laddy Ndoyam Gérard, sociologue de la délégation provinciale. Il a abordé les différents types de violences basées sur le genre, les moyens de les dénoncer et les possibilités de prise en charge pour les femmes victimes. Les participants ont activement échangé et discuté, et l’animateur a salué la qualité des interventions.

 

Ngasoubo Ngatoubo, le chef du village de Helibongo, a également salué cette initiative. Il a promis de s'engager personnellement, ainsi que toute la population du village, dans la lutte contre les violences de genre.

 

La cérémonie s’est achevée par la distribution de kits de dignité aux femmes présentes. Ces kits comprenaient des seaux, des bassines, du savon et d'autres articles utiles pour le quotidien, permettant ainsi de soutenir les bénéficiaires dans leur vie quotidienne.

 
Cette action marque un pas significatif vers la sensibilisation et la lutte effective contre les violences basées sur le genre dans le canton de Banda, tout en encourageant une meilleure union de la communauté pour affronter cette problématique.


