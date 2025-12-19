Tchad : Moov Africa prime 4 heureux gagnants pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc

Ils ont gagné chacun un voyage tous frais payés pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.



Moov Africa vise à travers la Promo CAN 2025 à fidéliser et à dynamiser l'utilisation de son service Moov Money au Tchad, en offrant aux utilisateurs qui effectuent des transactions une récompense très attractive liée à la compétition sportive.



Selon le chef de Service Marketing Moov Money, Abdelchakour Assaid, pour être éligible, il suffit d’avoir un compte Moov Money et surtout de faire une transaction d’un montant supérieur ou égal à 2.000 F : transfert, retrait, achat de MB, crédit, paiement SNE, Canal+, supermarché, etc. Chaque transaction augmente les chances des abonnés d’être l’un des privilégiés.​



« Nous avons sélectionné actuellement les 4 clients qui vont assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Il y aura 4 autres clients qui assisteront à la finale. Nous appelons les abonnes à créer leur compte Moov Money et à faire beaucoup de transactions pour maximiser leurs chances de gagner », a-t-il ajouté.



Moov Africa Tchad continue d’innover avec détermination pour garantir une satisfaction maximale de ses abonnés et clients.