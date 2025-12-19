Tchad : Moov Africa prime 4 heureux gagnants pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc

Ils ont gagné chacun un voyage tous frais payés pour assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc.
Moov Africa vise à travers la Promo CAN 2025 à fidéliser et à dynamiser l'utilisation de son service Moov Money au Tchad, en offrant aux utilisateurs qui effectuent des transactions une récompense très attractive liée à la compétition sportive.
Selon le chef de Service Marketing Moov Money, Abdelchakour Assaid, pour être éligible, il suffit d’avoir un compte Moov Money et surtout de faire une transaction d’un montant supérieur ou égal à 2.000 F : transfert, retrait, achat de MB, crédit, paiement SNE, Canal+, supermarché, etc. Chaque transaction augmente les chances des abonnés d’être l’un des privilégiés.
« Nous avons sélectionné actuellement les 4 clients qui vont assister aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Il y aura 4 autres clients qui assisteront à la finale. Nous appelons les abonnes à créer leur compte Moov Money et à faire beaucoup de transactions pour maximiser leurs chances de gagner », a-t-il ajouté.
Moov Africa Tchad continue d’innover avec détermination pour garantir une satisfaction maximale de ses abonnés et clients.
Mahamat Tahir Issaka, 4ème gagnant, ne cache pas son euphorie tout en exprimant sa profonde reconnaissance à l’opérateur de téléphonie Moov Africa.
« C’est une surprise de recevoir un appel du numéro 4040, je pensais que c’était une arnaque. J’ai beaucoup hésité avant de décrocher l’appel. J’ai l’habitude d’utiliser Moov Money pour les achats de carburant et autres transactions ». Il Le gagnant exhorte les utilisateurs à utiliser le paiement électronique Moov Money qui est sécurisé et fiable pour s’attendre à de très belles surprises.
Au total, 8 heureux gagnants auront la chance unique de s’envoler pour le Maroc pour assister aux moments les plus intenses de la compétition, les demi-finales et la grande finale, avec un séjour intégralement payé : billet d'avion aller-retour, hébergement à l’hôtel, tickets d'entrée pour les matchs, accompagnement sur place, transports locaux et restauration.
