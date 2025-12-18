Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad : l'ambassadeur de France reçu par le ministre des Affaires étrangères


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Décembre 2025



Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a accordé une audience à l’ambassadeur de la République française au Tchad, Son Excellence Éric Gerard.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue diplomatique permanent entre le Tchad et la France. Les échanges ont permis d’aborder plusieurs dossiers sensibles et structurants pour les relations entre les deux États.

Parmi les points évoqués figure la question de l’octroi des visas, un sujet devenu central au regard de la demande croissante enregistrée ces derniers mois. Les deux diplomates ont également discuté de certains manquements liés à l’utilisation des passeports officiels, notamment le non-retour de certains documents, une situation que les autorités tchadiennes souhaitent voir corrigée afin de préserver la crédibilité et la bonne gestion administrative.

Dans un autre registre, l’ambassadeur de France a évoqué l’octroi de trente bourses destinées aux écoles militaires françaises, une initiative pour le renforcement des capacités et de la coopération en matière de défense et de formation. Les échanges ont par ailleurs porté sur le Plan National de Développement (PND), soulignant l’intérêt de la partie française pour les priorités stratégiques du Tchad en matière de développement économique et social.

Enfin, la préparation du Sommet France-Afrique, prévu en mai 2026 à Nairobi au Kenya, a constitué un point majeur de la rencontre. À cet effet, une note officielle relative à l’organisation et aux orientations de ce sommet a été remise au ministre d’État, marquant ainsi une étape importante dans la coordination diplomatique en amont de cet événement.



