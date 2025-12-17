Cameroun : la mairie de Dschang produit ses premiers actes de naissance numérisés

Le processus de numérisation prend corps et les résultats sont palpables depuis ce mercredi 17 décembre 2025 dans le centre principal d'état-civil de la mairie de Dschang (région de l’Ouest).



En effet, le premier magistrat municipal, Jacquis Kemleu a participé au processus en intégrant ses données dans la plateforme du Système Intégré de Gestion de l'Etat-Civil (SIGEC), après un travail minutieux qui a été fait par la secrétaire assermentée. Après vérification des données et des informations collectées auprès des parents, la signature digitale du maire a été apposée sur des actes et les documents ont ensuite été imprimés et remis aux propriétaires.



C'est donc par une petite séance d'activité dans les bureaux de l'état-civil et une brève cérémonie dans la salle des Actes de l'Hôtel de ville, que les premiers actes ont été remis aux parents en présence de quelques conseillers municipaux, et des responsables du Bureau National de l'Etat-Civil (BUNEC).



Il faut rappeler que c'est avec fermeté et engagement de l'exécutif municipal à la numérisation des services, que ces premiers actes se sont vu délivrés, ceux-ci viennent ainsi rejoindre le service de la recette fiscale qui avait fait le premier pas dans la perception et la collecte des taxes communales. Cette informatisation de l'état-civil est un ambitieux projet porté par l'exécutif municipal, qui, dans la mise en œuvre de ses politiques publiques locales de développement, milite pour la numérisation et la digitalisation de la ville.



C'est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de renforcement de l’état-civil dans l’Ouest et de restitution des droits (RECORD), porté par le troisième Contrat de Désendettement-Développement (C2D), sous la coordination du ministère de la Décentralisation et du Développement local et du Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC), le maire Kemleu Tchabgou Jacquis Gabriel s'est engagé à la digitalisation de l'état-civil au grand bénéfice de ses populations et citoyens de sa commune.



La campagne de communication y afférente sera l'occasion de sensibiliser les usagers et les populations sur le bien-fondé de cette action qui s'inscrit comme un levier important de développement.