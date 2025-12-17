La République Centrafricaine prête pour les élections







Réception du Matériel Électoral

Un jalon majeur a été atteint avec la réception officielle de matériels électoraux sensibles à l'aéroport international de Bangui M’Poko. Au total, 456 palettes représentant 96 tonnes métriques de matériel, comprenant des bulletins de vote et des imprimés électoraux, ont été réceptionnées, témoignant de l'engagement de l'ANE à garantir des élections crédibles, transparentes et inclusives.



Soutien Logistique et Sécuritaire La semaine dernière, les autorités du Haut-Mbomou ont réceptionné à Obo 320 urnes, 78 kits bureautiques et 183 isoloirs, transportés et sécurisés par la MINUSCA. De plus, le 10 décembre, les Forces de sécurité intérieure (FSI) des sous-préfectures comme Bouar, Baoro, Abba, Baboua et Bocaranga ont reçu des équipements roulants fournis par la MINUSCA, renforçant ainsi leurs capacités pour les élections.





Ces opérations visent à faciliter les préparatifs logistiques à travers les sous-districts et à garantir un accès sécurisé aux bureaux de vote, essentiel pour le bon déroulement du processus électoral.



Formation des Forces de Sécurité Pour assurer la sécurité durant les élections, 300 policiers et 300 gendarmes ont bénéficié d’une formation spécifique à Bangui. Cette initiative a été réalisée grâce à une collaboration entre la France, l’UNPOL, l’EUAM et le PNUD, renforçant ainsi les capacités sécuritaires nécessaires pour encadrer le scrutin.



Soutien International et Mobilisation Locals Les partenaires internationaux jouent un rôle crucial en soutenant l’ANE pour organiser des élections transparentes et inclusives. Le Président de l’ANE a salué l'engagement professionnel des équipes techniques et a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, dont l'accompagnement constant est déterminant pour la réussite du processus électoral.



Importance des Élections Ces élections présidentielles sont considérées comme essentielles pour la poursuite du processus démocratique dans un pays qui a traversé de nombreuses crises sécuritaires. Avec tous les éléments en place et un engagement fort des autorités locales et internationales, la RCA est désormais prête pour ces élections critiques, offrant à chaque citoyen la possibilité d'exercer son droit de vote dans un environnement pacifique et sécurisé.