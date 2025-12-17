Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d’Ivoire : CMU, la barre de 23 millions d’enrôlés franchie


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 17 Décembre 2025



Atteindre 23 014 322 personnes enrôlées à la Couverture Maladie Universelle (CMU) marque un tournant majeur de la politique sociale du gouvernement ivoirien.

Ce résultat est l'aboutissement d'une vision politique claire, d'une stratégie de communication structurée et d'une mobilisation soutenue sur le terrain, conduites par le Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale (MEPS), en étroite synergie avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM).

Cette performance traduit surtout une progression constante et maîtrisée, marquée par des paliers franchis à un rythme inédit : 15 millions de personnes enrôlées au 8 octobre 2024, 18 millions au 28 mars 2025, 20 millions au 18 juillet, pour atteindre 23 millions d'Ivoiriens couverts à la date du 15 décembre 2025.

Ces avancées successives témoignent de la confiance croissante des populations et de l'efficacité des actions engagées. Dès le départ, le MEPS a fait de la communication un levier central de transformation sociale, fondée sur la pédagogie, la proximité avec les populations et la cohérence du message, à travers des campagnes multicanales et des actions de terrain de grande proximité.

La forte mobilisation des équipes de la CNAM, combinée à l'accompagnement stratégique de la communication institutionnelle, a permis d'ancrer durablement la CMU dans le quotidien des Ivoiriens.

En plaçant l'humain au cœur de l'action publique, le MEPS réaffirme que la protection sociale est un investissement stratégique pour la stabilité, la cohésion nationale et le développement humain durable. 23 millions d'enrôlés : un cap franchi, une ambition renforcée pour bâtir une grande Côte d'Ivoire prospère, inclusive et profondément solidaire.

