AFRIQUE

RCA : les FACA renforcées par la Minusca, 150 tentes pour équiper les groupes de combat


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 17 Décembre 2025



RCA : les FACA renforcées par la Minusca, 150 tentes pour équiper les groupes de combat
Dans le cadre de son appui constant aux Forces Armées Centrafricaines (FACA), la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) a remis ce mardi 16 décembre 2025, 150 tentes capables d’abriter des groupes de combat complet.

Cette livraison stratégique renforce la mobilité et l’efficacité opérationnelle des FACA sur le terrain. La cérémonie s’est déroulée au camp de la MINUSCA, sous le haut patronage du général d’Armée Zéphirin Mamadou, chef d’État-Major général des FACA, qui commande le Quartier général et la Zone de Défense de Bangui.

Étaient présents, le général de division Humphrey Nyone, commandant des Forces de la MINUSCA (ComForce), le général de division Freddy Johnson Sakama, sous-chef d’État-Major Général chargé des Opérations, et le colonel Thierry Briste Matchiyou, chef de cabinet du Chef d’État-Major général des FACA.

Ce don illustre parfaitement la relation de confiance et de partenariat solide entre les FACA et la MINUSCA, unies pour la stabilité et la sécurité de la République Centrafricaine. Grâce à cet équipement moderne, les FACA consolident leur capacité à défendre le territoire national aux côtés de leurs alliés internationaux.



