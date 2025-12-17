Gabon : L'ancien Ministre du Tourisme Pascal Ogowé Siffon interpellé pour détournements présumés

L'interpellation a eu lieu le mardi 16 décembre, peu après que l'intéressé a officiellement présenté sa démission du gouvernement de transition. Selon des sources proches du dossier, les agents du B2 ont intercepté l'ancien ministre alors qu'il circulait entre la Présidence de la République et son domicile.







Des soupçons de malversations financières

Cette action judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur la gestion des fonds publics au sein du ministère du Tourisme. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à :



Un montant évalué à plus de 10 milliards de francs CFA ;

Des ressources initialement destinées à la promotion et au rayonnement du secteur touristique national ;

Des anomalies budgétaires significatives et des flux financiers jugés insuffisamment justifiés.





État de la procédure

Bien qu'aucune communication officielle n'ait encore été publiée par les autorités judiciaires, cette arrestation marque un tournant dans la politique de lutte contre l'impunité et la mauvaise gouvernance affichée par les autorités de la transition.







Il est rappelé que Pascal Ogowé Siffon bénéficie de la présomption d'innocence à ce stade de l'instruction.

