AFRIQUE

Gabon : L'ancien Ministre du Tourisme Pascal Ogowé Siffon interpellé pour détournements présumés


Alwihda Info | Par - 17 Décembre 2025


Les médias gabonais ont annoncé ce mercredi l'interpellation de l'ancien Ministre du Tourisme, Pascal Ogowé Siffon, par les services de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (B2).


Gabon : L'ancien Ministre du Tourisme Pascal Ogowé Siffon interpellé pour détournements présumés


 

L'interpellation a eu lieu le mardi 16 décembre, peu après que l'intéressé a officiellement présenté sa démission du gouvernement de transition. Selon des sources proches du dossier, les agents du B2 ont intercepté l'ancien ministre alors qu'il circulait entre la Présidence de la République et son domicile.

 

Des soupçons de malversations financières

 

Cette action judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur la gestion des fonds publics au sein du ministère du Tourisme. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à :

  • Un montant évalué à plus de 10 milliards de francs CFA ;

  • Des ressources initialement destinées à la promotion et au rayonnement du secteur touristique national ;

  • Des anomalies budgétaires significatives et des flux financiers jugés insuffisamment justifiés.



État de la procédure

 

Bien qu'aucune communication officielle n'ait encore été publiée par les autorités judiciaires, cette arrestation marque un tournant dans la politique de lutte contre l'impunité et la mauvaise gouvernance affichée par les autorités de la transition.

 

Il est rappelé que Pascal Ogowé Siffon bénéficie de la présomption d'innocence à ce stade de l'instruction.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


