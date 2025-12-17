Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : l’État s’engage à payer 312 milliards de FCFA aux opérations économiques


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 17 Décembre 2025



Mali : l’État s’engage à payer 312 milliards de FCFA aux opérations économiques
C’est parti pour la réduction de la dette intérieure du Mali. Les autorités s’engagent à payer 312 milliards de FCFA aux opérateurs économiques.

Les opérations de paie ont débuté le mardi 9 décembre dernier. Elles concernent les mandats de 2023 et 2024 en souffrance.

« Le gouvernement de la transition a décidé de réaliser un paiement important de 312 milliards de francs CFA de la dette intérieure due aux opérateurs économiques », a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, indiquant que cette paie est effectuée suivant les instructions des plus hautes autorités du pays, notamment le général d’armée Assimi Goïta.

Lequel a recommandé à ce que tous les efforts soient engagés dans le but d’assurer aux opérateurs la poursuite de leurs activités.

Et le ministre de préciser, « nous avons voulu mettre en place ce paiement important compte tenu du fait que nous venons également de recevoir des ressources importantes suite à l’audit de la Commission de négociation et de renégociation des contrats miniers ». Ainsi, cet important paiement est la suite d’une opération qui a débuté en septembre 2024.

Dans ses explications, le ministre a rappelé que le niveau de stock de la dette intérieure du pays était estimé à peu près à 439 milliards de francs CFA. Comme pour dire que des efforts considérables ont été ainsi consentis par le gouvernement afin de réduire la dette.

Selon Alousséni Sanou, les paiements des mandats effectués ces derniers temps au niveau du trésor ont atteint 1654 milliards de F CFA. D’octobre 2024 à octobre 2025, le Trésor public a eu à payer 1650 milliards francs CFA de mandat aux opérateurs.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/12/2025

Tchad : au Guéra, une cérémonie de plaidoyer mobilise les autorités en faveur des droits des enfants

Tchad : au Guéra, une cérémonie de plaidoyer mobilise les autorités en faveur des droits des enfants

Tchad : des patrouilles motorisées pour protéger éleveurs et agriculteurs dans le Bahar-Azoum Tchad : des patrouilles motorisées pour protéger éleveurs et agriculteurs dans le Bahar-Azoum 16/12/2025

Populaires

Tchad : 5 malfaiteurs présentés à la presse à Goz-Beïda

16/12/2025

Tchad : au Ouaddaï, 100 juristes réfugiés soudanais formés au droit tchadien

16/12/2025

Tchad : Bagasola, Oxfam capitalise les acquis de son projet humanitaire multisectoriel

16/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter