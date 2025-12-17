Mali : l’État s’engage à payer 312 milliards de FCFA aux opérations économiques

C’est parti pour la réduction de la dette intérieure du Mali. Les autorités s’engagent à payer 312 milliards de FCFA aux opérateurs économiques.



Les opérations de paie ont débuté le mardi 9 décembre dernier. Elles concernent les mandats de 2023 et 2024 en souffrance.



« Le gouvernement de la transition a décidé de réaliser un paiement important de 312 milliards de francs CFA de la dette intérieure due aux opérateurs économiques », a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, indiquant que cette paie est effectuée suivant les instructions des plus hautes autorités du pays, notamment le général d’armée Assimi Goïta.



Lequel a recommandé à ce que tous les efforts soient engagés dans le but d’assurer aux opérateurs la poursuite de leurs activités.



Et le ministre de préciser, « nous avons voulu mettre en place ce paiement important compte tenu du fait que nous venons également de recevoir des ressources importantes suite à l’audit de la Commission de négociation et de renégociation des contrats miniers ». Ainsi, cet important paiement est la suite d’une opération qui a débuté en septembre 2024.



Dans ses explications, le ministre a rappelé que le niveau de stock de la dette intérieure du pays était estimé à peu près à 439 milliards de francs CFA. Comme pour dire que des efforts considérables ont été ainsi consentis par le gouvernement afin de réduire la dette.



Selon Alousséni Sanou, les paiements des mandats effectués ces derniers temps au niveau du trésor ont atteint 1654 milliards de F CFA. D’octobre 2024 à octobre 2025, le Trésor public a eu à payer 1650 milliards francs CFA de mandat aux opérateurs.