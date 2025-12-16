Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, 100 juristes réfugiés soudanais formés au droit tchadien


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 16 Décembre 2025



Cent juristes réfugiés soudanais ont achevé une formation de six mois axée sur le système judiciaire tchadien, les lois, les règlements et la pratique du droit au Tchad.

Cette initiative est portée par l’Ordre des avocats au Barreau du Tchad, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), avec l’appui financier de la Fondation MasterCard. Elle s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des réfugiés qualifiés vers une meilleure intégration professionnelle et socio-économique.

Tout au long de la formation, les participants ont été outillés sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi que sur les pratiques juridiques applicables au Tchad, leur permettant d’acquérir des compétences adaptées au contexte juridique national.

Représentant l’Ordre des avocats au Barreau du Tchad, Me Djerandi Lagerre Dinro s’est félicité de la tenue de cette formation, qu’il considère comme une preuve de l’engagement constant de l’Ordre en faveur de l’inclusion et de l’accompagnement des réfugiés.

Pour sa part, le coordonnateur principal de la situation au HCR, Ahouansou Patrice, a souligné que cette formation répond à un besoin urgent d’insertion socio-économique et professionnelle des réfugiés, tout en contribuant au renforcement de la résilience des communautés hôtes, conformément au Plan national de réponse à la crise de l’Est.

Présidant la cérémonie, le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a indiqué que cette formation a permis aux bénéficiaires de mieux appréhender le fonctionnement du système judiciaire tchadien, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités professionnelles, notamment au sein des cabinets d’avocats, des entreprises ou dans l’exercice libéral.

La cérémonie a pris fin par la remise officielle des attestations de fin de formation aux participants.


